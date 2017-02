Russland får ikke delta i VM i friidrett

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bestemte mandag at suspensjonen av Russland ikke vil være opphevet når VM avholdes i London 4. - 13. august.

Russland kan ikke vente at de er tilbake i internasjonal friidrett før i november.

På IAAFs styremøte i Monte Carlo avgjorde man at suspensjonen av Russland står ved lag. Suspensjonen ble innført i november 2015, og russerne fikk heller ikke delta under OL i Rio de Janeiro i sommer på grunn av avsløringene om en systematisk og statsstøttet doping.

Nøytralt

IAAF åpner opp for at russiske utøvere kan stille opp i VM i London under nøytralt flagg.

- Russlands antidopingbyrå (RUSADA) skal være i oppe og gå fra mai, men de vil ikke være i fullt arbeid og funksjonsdyktig før i november igjen, sa nordmannen Rune Andersen i IAAFs Task Force.

Andersen forteller at det også har vært positive møter med russiske antidopingmyndigheter, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

Sikker

- Vår prioritet er å sørge for at russerne returnerer med rene utøvere, og vi er nødt til å føle oss trygge på prosessen. Rene russiske utøvere er blitt sviktet av det nasjonale systemet. Vi er nødt til å føle oss trygge på at når Russland returner, så er det med rene utøvere, slik at resten av verden kan stole på dem, sa IAAFs president Sebastian Coe.

Så langt i 2017 har 35 russiske friidrettsutøvere konkurrert under nøytralt flagg.

IAAF stopper nasjonsbytter

Det internasjonale friidrettsforbundet har sett seg lei på utøvere som skifter statsborgerskap og representerer andre nasjoner i mesterskap.

Under IAAFs styremøte i Monaco mandag ble det bestemt at alle nasjonsbytter skal stoppes.

IAAF-president Sebastian Coe sier agenter opererer som mellommenn i et overgangsmarkedet som kan minne om fotballens handlejag.

– Jeg har snakket med mange medlemsforbund som regelmessig får lister over utøvere som er tilgjengelig for en overgang. Et slikt system er ikke passende, mener Coe.

Avgjørelsen får ingen konsekvenser for de 15 utøverne som allerede har byttet representasjonsland.

Spesielt utøvere fra Kenya og Etiopia har fått nye konkurranseland. Under OL i Rio de Janeiro vant Kenya-fødte Ruth Jebet 3000 meter hinder for Bahrain.

Sølvvinner i maraton, Eunice Kirwa, løp også inn medalje for Bahrain, selv om hun er født i Kenya.

(©NTB)