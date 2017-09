Som første land vurderer de å droppe OL på grunn av Nord-Koreas atomvåpentrusler

Forholdet mellom Nord-Korea og spesielt USA er mer anspent enn på lenge. Om fem måneder starter OL i sørkoreanske Pyeongchang, som ligger rundt 80 kilometer fra grensen til Nord-Korea.

Nå gjør Frankrike det klart at de vil vurdere å holde sine utøvere hjemme fra OL. Dette er første gang at et land sterkt signaliserer at de overveier dette.

Et av de store, franske gullhåpene er skiskytteren Martin Fourcade, som har vært i en egen klasse de siste årene.

IOC: Ikke grunn til frykt

Frankrikes idrettsminister Laura Flessel sier dette til RTL Radio, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP:

– Hvis konflikten med Nord-Korea blir verre, og vi ikke kan få garantier om at det er trygt å reise til Sør-Korea, så vil OL-utøverne våre forbli i Frankrike. Vi kan ikke utsette utøverne våre for fare, sier ministeren.

Flessel opplyser at hun er i løpende dialog med det franske utenriksdepartementet, som vurderer sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøy.

Nord-Korea har den seneste tiden gjort flere rakettoppskytinger og prøvesprenginger. Likevel uttalte nylig IOC, Den internasjonale olympiske komité, at det ikke er grunn til å frykte for det kommende vinter-OL i Sør-Korea.

– Det finnes ikke en eneste indikasjon på at det er en sikkerhetstrussel mot OL i forhold til spenningene mellom Nord-Korea og andre land, sa IOC-president Thomas Bach ifølge AFP.

PST gir råd til Olympiatoppen

I Norge har flere utøvere stilt spørsmål rundt sikkerheten, blant dem Aksel Lund Svindal og Marit Bjørgen.

– Frykten er kanskje mer om det blir et OL. Jeg tror at om vi drar til OL, så er det sikkert. Jeg tror ikke de sender oss om det er uro. Frykten er mer om det blir OL eller ikke, sa hun til NRK.

Olympiatoppen har PST (Politiets sikkerhetstjeneste) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.

– Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST. Våre forberedelser fortsetter som normalt, og vi gjør de samme sikkerhets- og beredskapsrutinene som vi gjør foran alle OL og Paralympics, uttalte medierådgiver Halvor Lea til Bergens Tidende 31. august.

PST sier at det vil gjøres en trusselvurdering tett opp mot avreise. En representant for PST blir med den norske OL-troppen, men utover det er det arrangøren som har ansvaret for sikkerheten til OL-utøverne.

Ekspert: - Grunn til å frykte terror

Stein Tønnesson er forsker ved Prio – Institutt for fredsforskning i Oslo – og er ekspert på fred og sikkerhet i Øst-Asia.

– Det er et paradoks at frykten for krig er større i Norge og i Japan enn i Sør-Korea. I Seoul er det ingen panikk – i sør har de vært vant til stadige kriser med nord helt siden koreakrigen ble avsluttet i 1953. Ingen av partene har egentlig noen interesse av at det skal bli krig, sa Tønnesson til BT i slutten av august.

– Derfor er det ikke grunn til å engste seg for krig. Derimot kan det være grunn til å frykte en terrorhandling fra Nord-Korea, dersom ikke situasjonen har roet seg før OL, sa Asia-eksperten.