Brækhus har lovet knockout: – Dere får se hvordan

Melsomvik: I 23-tiden lørdag kveld går Cecilia Brækhus i ringen i menigheten Smiths venners lokaler i Vestfold, på jakt etter sin 32. proffseier på like mange forsøk.

Som vanlig er Brækhus kjempefavoritt, denne gang i en slik grad at hun har lovet knockoutseier. Brækhus uttalte tidligere denne måneden at hun aldri har pleid å ha fokus på knockout, men at det har endret seg til denne kampen.

– Dere får se hvordan, sa Brækhus etter innveiingen kvelden før kvelden.

Motstander Mikaela Laurén (41) er allerede beseiret av Brækhus, syv år tilbake i tid.

Nå ses hun mest på som et hinder i veien for Brækhus' ambisjon om å gå tittelkamp i USA, boksingens hjemland.

Svensk profil: - Brækhus mye bedre

Selv svenskene innser at Laurén-seier vil være sensasjonelt.

– Det er jo Sverige mot Norge, og jeg må jo heie på Sverige, men jeg synes Cecilia er en mye, mye bedre bokser, sier Frida Wallberg til BT, Sveriges fremste kvinnebokser til hun fikk hjerneblødning i ringen.

Les Frida Wallbergs sterke historie: Sekundene som forandret livet

Brækhus-trener Johnathon Banks, også han med fortid som verdensmester, erklærer seg trygg på Brækhus-seier. Men...

– Laurén er en tøff konkurrent, en av de tøffeste for Cecilia. Laurén er i god form, og man må holde seg fokusert mot henne. Hvis noen "sovner" i ringen, vel, da kan du være på den gale siden når kampen er over, sier Banks.

Etter innveiingen fredag ble Brækhus spurt om hvilke Laurén-svakheter hun skal utnytte:

– Hun har flere svakheter, for eksempel er hun ikke den beste tekniske bokseren, og jeg er raskere enn henne. Men hun har en enorm fightingvilje, så jeg har aldri sagt det kommer til å bli lett, svarte Brækhus.

Forberedelsene beskrives som svært gode for Bergens representant i Bergen.

– Vi har jobbet med mange ting, Cecilias jab blir en nøkkel (kort, rett slag). Det, og bevegelsene hennes, vurderer Banks.

Hjemmebokser Brækhus har fordelen av å ha trent i kampringen de siste ukene, og bodd i svært fredelige Melsomvik, mellom Sandefjord og Tønsberg.

Tar Laurén på alvor

Slik Brækhus-leiren ser det, utgjør Laurén likevel en reell trussel, med sin erfaring og solide fysikk. Og Cecilia Brækhus vet at hun er den alle i sporten vil slå, mer enn noen andre.

– Jeg kjenner at klimaet blir tøffere rundt meg jo flere kamper jeg går. Jo lenger jeg forblir ubeseiret, jo tøffere blir det. Ingen har funnet blueprinten på å slå Brækhus, sier Brækhus til BT.

Før lørdagens kamp har det vært ekstra mye ståhei i forkant, med skittsnakking i stolene til Skavlan, et kyss fra Laurén på pressekonferanse og angrep på Brækhus' personlighet.

– Jeg må stålsette meg for angrep i fremtiden også, fra folk som ikke helt vet hvordan de skal ta meg i ringen. De prøver å sette meg ut mentalt, sier Cecilia Brækhus, klar for et nytt tittelforsvar.

Brækhus - Laurén-kampen sendes kun på betal-tv.