Mannfolk fikk streng beskjed om å holde seg unna Brækhus

STOKKE: Flere menn er anklaget for seksuell trakassering i forbindelse med MeToo-kampanjen Noen har allerede måttet gå fra jobben sine, blitt forlatt av ektefelle, etter å ha opplevd at navnet deres er kommet ut.

– Jeg følger med. Jeg får sjokk hver gang jeg åpner mobilen min. Da kommer det nye meldinger med hashtag MeToo, sier Brækhus og fortsetter:

– Dette er en ting som må tas opp i samfunnet., og det har ikke noe å gjøre med hva kvinner har på seg. Det er en generell diskusjon som handler om hvor grensene går. Det er der vi må starte, enkelt og greit. Vi må ha respekt for hverandre. Kampanjen MeToo er fantastisk, legger hun til.

Bokseprofilen titter på mobiltelefonen sin og sier at hun får sjokk hver gang hun åpner den og ser alle meldingene som kommer inn med denne hashtagen.

– Jeg er overveldet over hvor mange som har opplevd et eller annet. Jeg tror dette er en øyeåpner.

Trener og ledere var bevisste

Det er dagen derpå. 36-åringen har bare sovet et par timer, etter det hun selv kaller et adrenalinkick som hun bruker lang tid på å få ut av kroppen. Hun kaller seg adrenalinjunkie. Det å gå i ringen og beseire Mikaela Laurén (41) i proffkamp nummer 32, var stort. Ikke minst mot bakteppet, at hun hadde fått så hard skyts mot seg på forhånd.

Samtidig er Brækhus opplagt til å ta en rekke intervjuer på formiddagen, før hun endelig kan få roe seg ned, og nyte tid med mor og far.

– Du er selv i et meget mannsdominert yrke. I hele perioden i tyske Sauerland var du kun omgitt av menn. Hvordan var det?

– Da jeg kom til Tyskland for ti år siden var beskjeden klar: Ingen fikk røre meg. Beskjeden kom fra treneren og sjefene. Det var tysk «ordnung», sier Brækhus.

Hun kom til et promotionselskap i Berlin som på det meste hadde 35 boksere i stallen. First Lady, som hun fikk som sitt merkevarenavn, var den eneste kvinnen i alle de årene, inntil hun gikk ut og dannet sitt eget selskap.

– Jeg vet selvfølgelig at noen prøvde seg litt, det er ikke til å komme seg unna. For meg ble det ikke et problem i og med at jeg kom inn i et steintøft regime. Det var klinkende klart med en gang hva som gjaldt.

Reaksjoner etter kampen

Brækhus fikk andre problemer

– Min utfordring ble at jeg alltid ble dyttet i bakgrunnen. Jeg måtte albue meg frem meg selv frem for å få kamper, de riktige kampene på «undercard», bak hovedkampen. Det var også kamper der motstandere mine datt ut i siste liten. I Tyskland var det kamp om å komme inn på de beste stevnene når du er helt ny. Alle vil inn på de største og mest attraktive stevnene. Det var et bikkjeslagsmål. Den eneste måten å gjøre det på var å prestere og levere bra hele tiden

Brækhus forteller at hun fikk beskjed om å være klar hele tiden og derfor måtte trene for fullt.

– Det var sånn, sier hun, og knipser med fingrene for å vise at det gjaldt å være klar når tilbudet om kamp dukket opp.

Akkurat dette har gjort henne tøff, og derfor forstår hun ikke dem som sutrer hvis det blir forandringer i kampprogrammet, som flere norske boksere opplevde foran proffstevnet i Stokke.

– Det er det som gjør deg sterk og former og skaper en karakter. Det er en litt annen verden utenfor Norge, sier hun

«Har aldri sett henne slik»

Hun var utrolig tent foran møtet med svensken, og som trener Ulf Johansen sier, han som har hatt henne på sitt boksegym i Spania flere ganger:

– Jeg har aldri sett henne slik.

Brækhus kommenterer:

– Jeg er egentlig en ganske rolig person. Jeg vil ikke skade noen. Jeg elsker boksing på alle nivåer. Det elsker tekniske, finessene, det mentale spillet. Jeg er ikke Mike Tyson som går inn for å knocke motstanderen. Laurén gikk imidlertid litt langt der. Hun dro noe ut av meg som jeg trengte litt hjelp til å få ut.

– Alt på stevnet gikk ikke på skinner. Hva har du lært?.

– Mye. Det er ikke alltid som det blir presentert. Jeg fikk et tilbud og takket ja.

«Dette gjør vi». Det var kanskje litt som de sa det selv, at det ble mange kokker, sier Brækhus og sikter til arrangørene.

– Vi skal selvfølgelig ta en gjennomgang og se hva vi kunne gjøre bedre, men alle ingrediensene var der: Hypen, dyktige boksere, en fantastisk hall og et show. Det var synd at det var noen småting med kommunikasjon som dessverre ødela billettsalget. Men jeg angrer slett ikke på at vi var her.

Nå drar hun til Afrika på ferie, men vil holde akkurat hvor for seg selv.

– Jeg skal dra med en kompis, ha ferie, ligge på en solseng å drikke paraplydrinker. Nå skal jeg ha en god pause