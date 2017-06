Landslagstreneren gleder seg til en høst uten astmabråk: – Det blir én tidstyv færre

SOGNEFJELLET: Da det i juli i fjor ble kjent at Martin Johnsrud Sundby hadde blitt dømt i CAS for brudd på dopingbestemmelsene i forbindelse med bruk av astmamedisin, kom hele høsten til å handle om astmamedisinering. I tillegg måtte langrennsløperne også forholde seg til Therese Johaugs dopingsak om de ville eller ikke.

I forrige uke hadde langrennslandslagene sin første samling på ski før OL-sesongen. Så langt er det ikke skyer formørket av astmamedisin som henger over løperne.

Bruke overskuddet riktig

Landslagstrener for herreløperne Tor Arne Hetland er glad at man slipper fokus på dette når sesongforberedelsene nå så vidt har kommet i gang.

– Det blir én tidstyv færre. Så er spørsmålet om man klarer å overføre den tiden og energien man brukte på den saken i fjor høst, til trening og fokus på det sportslige, sier Hetland til Aftenposten etter trening på vintersnøen som ligger på Sognefjellet til langt ut i juni.

Etter at dommen mot Martin Johnsrud Sundby ble offentliggjort 20. juli i fjor kom det en rekke påstander om at friske langrennsløpere var tilbudt astmamedisin. Det kom også frem at landslaget brukte andre etasje på smøretraileren til inhalering av astmamedisin i forbindelse med verdenscup.

Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig, at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon. Denne kommisjonen avleverte en rapport på nyåret som delvis frikjente skiforbundet.

Moro igjen

Den samme Sundby er en som gleder seg stort over at det hele nå har roet seg ned.

– Alt det andre som jeg syntes var gøy med langrennssporten, forsvant helt. Nå kan jeg hente motivasjon igjen uten at dette henger over meg, og det gjør meg mer mottagelig for innspill som leder til utvikling, sier Sundby til Aftenposten.

Imponert dametrener

Roar Hjelmeset har ansvaret for at norske langrennskvinner gjør det de skal for fortsatt å være verdens beste. Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.

– Det er bare at dere i mediene slutter å mase. Da blir det slutt på det, sier han og gliser.

Samtidig er han imponert over hvordan laget taklet støyen.

– Det er ikke til å komme bort ifra at det var endel utover høsten i fjor. Men damene taklet det på en bra måte og det skal de ha skryt for. Hadde det ikke gått bra resultatmessig, hadde man da hatt noe å skylde på, sier Hjelmeset.

Kaptein på Hjelmesets lag er Marit Bjørgen. Superveteranen som går inn i sin siste OL-sesong, ser gjerne at det blir noe roligere enn sist høst.

– Det innrømmer jeg gjerne at det skal bli litt godt å ikke ha dette i tankene, sier hun.

Blir styr i år også

Vidar Løfshus har stått i stormen gjennom både astmasaken og Johaug-saken. Han har fått mye kritikk, men synes egentlig det ikke var mer støy enn det måtte være såpass.

– Nå viste jo resultatene gjennom sesongen at løperne stort sett fikk forberedt seg godt likevel. Men man må jo regne med mye fokus. Det blir mye også kommende sesong, sier sportssjefen.

Men da mener han at det blir mye mediefokus fordi vi snakker om en OL-sesong hvor forventningene til norske prestasjoner er skyhøye.

Suveren som langrennsnasjon

Herretrener Hetland mener også at astmasak og annet dopingbråk ikke hadde den helt store innflytelsen på resultatene. Rett nok ble det ingen individuelle gull på herresiden i Lahti.

Norge hadde verdenscupvinneren i både sprint og allround både for herrer og damer. Rundt halvparten av de ti beste verdenscupen gikk med det norske flagget. I det hele tatt. Norge var verdens desidert beste langrennsland. I den såkalte nasjonscupen til FIS hadde Norge nesten dobbelt så mange poeng som nest beste nasjon, Sverige.

– Sportslig sett hadde bråket minimal betydning. Utøverne beholdt fokus og gjorde det de skulle, sier Hetland.

Hør Aftenpodden Sport: Hvor gikk det galt for landslaget? Skal vi gi opp fotball og heller gå på ski? Og hva kan vi lære av Sergio Ramos?