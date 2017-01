Legen har vært taus i fire måneder. Nå forklarer han seg.

ULLEVAAL STADION: Ti minutter over klokken 09 kom legen alle skylder på inn i Brann-losjen på landslagsarenaen, rommet som er «rettssal» under Johaugs dopingsak.

I fire minutter hadde fotografene dundret løs med blitz mot Therese Johaug. Skistjernen foretrakk ikke en mine. Blikket festet seg ikke noe sted.

Fredrik Bendiksen kom inn først da blitzregnet hadde blitt kommandert ut av rommet. Legen ville ikke la seg fotografere.

For første gang siden oktober i fjor skulle han fortelle hva som skjedde under landslagssamlingen i Italia i starten av september i fjor.

Hva skjedde i Italia?

Han snakket med tydelig, klar stemme. Forklarte om sin omfattende erfaring som lege. Johaug så hele tiden bort på ham. De smilte litt alvorlig til hverandre innimellom.

Han brukte hele tiden fornavn på skistjernen. Sa at han kjenner henne godt. Snakket gjennomgående varmt om Johaug.

28. august: Johaug ringer fortvilet hjem

29. august ringte en fortvilet Johaug i Italia til legen i Norge. Hun er ute av seg. Gråter og er fortvilet. Har feber, solstikk er i dårlig form.

De diskuterer om hun skal dra hjem igjen fra samlingen. Men de blir enige om å ringes dagen etter. Blir enige om at Johaug skal roe ned i Italia.

De ringes igjen dagen etter og blir enige om å snakkes så fort Bendiksen kommer ned.

2. september: Møtes til frokost og ser leppen

Den 2. september møttes Bendiksen og Johaug til frokost. Legen ser at hun har en solbrent leppe.

– Vi blir enige om at jeg skal se i legekofferten om jeg har noe der som egner seg å behandle leppa med, sa Bendiksen til dommerne.

Den formiddagen var «veldig stressende», sa legen. Mange telefoner frem og tilbake.

En mannlig utøver på en annen samling har fått skulderen ut av ledd samtidig som han fikk i oppdrag å hente noen utøver etter en løpetur oppe i fjellet.

Han leter etter en antibaktirell salve som han pleier å ha i legekofferten. Den er ikke standard i legekofferten, men har vært med tidligere. Blitt brukt på andre utøvere.

Men Bendiksen finner ikke salven. Den var ikke med denne gangen.

– Da skjønte jeg at jeg måtte på apoteket, sa Bendiksen.

– Jeg er beskrevet som et petimeter

Han har forholdt seg taus etter pressekonferansen der den positive dopingprøven ble kjent og har ikke uttalt seg til offentligheten siden da.

– Jeg er beskrevet som et petimeter, og det er jeg. Et petimeter som av og til kan se ut som om jeg er kranglende nøyaktig.

Ordene tilhører legen som har jobbet med idrettsmedisin i 36 år. Fredrik S. Bendiksen tok all skyld da det ble kjent at verdens beste kvinnelige skiløper Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.

Alle enige om at han «gjorde en feil»

Han var legen utøverne stolte 100 prosent på. Plutselig gjorde Fredrik Bendiksen (62) feilen som felte Therese Johaug for doping.

Under høringen i går fikk han all skyld for dopingsaken Johaug har havnet i.

– Han var eksperten. Hun spurte han. Hun hadde ingen grunn til å tvile på det han sa, forklarte Christian Hjort, Johaugs advokat onsdag.

For det er liten tvil om hvor Johaug-teamet mener ansvaret for det som har skjedd, ligger.

De er enig i at det er utøverens ansvar å sjekke hva man bruker. Men det er et ansvar skistjernen tok da hun spurte lege Fredrik Bendiksen om kremen hun fikk ikke sto på noen dopingliste, mener de.

Johaug stolte fullt og helt på Bendiksen. Hun kastet bruksanvisningen uten å se på den.

– Jeg tok det ansvaret ved å spørre. Jeg tenkte ikke på at jeg skulle undersøke dette noe videre. Jeg så ingen grunn til at jeg kunne undersøke noe mer, sa Johaug i går.

Den beste kilden

Påtalenemnda i Antidoping Norge mener Johaug må utestenges til desember neste år. De mener hun ikke undersøkte kremen godt nok før bruk.

Det er Johaug helt uenig i. Hennes team mener det ikke er grunnlag for å utelukke skistjernen i det hele tatt.

Ved å forhøre seg med «den beste kilden», legen selv, mener Hjort og Johaug at hun personlig sjekket at kremen ikke inneholdt noe forbudt stoff

– Dette var en person hun kjente godt. Hun hadde ingen grunn til å tvile på det han sa, påpekte Hjort i sitt innledningsforedrag og leste opp den lange listen med Bendiksens omfattende erfaring.

Men Antidoping Norge tror på Johaugs forklaring, sa Kiær. De tror på landslagslege Fredrik Bendiksens forklaring. De tror på at det legen sier, stemmer.

– Han gjorde en feil som for alle er uforståelig, sa Kiær om legens handling.