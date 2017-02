Østberg har fått krisehjelp av psykolog: - Selvtilliten får seg en trøkk

VIERUMÄKI: Da Ingvild Flugstad Østberg gikk inn til en 19. plass på 15-kilometeren i Lahti-VM, var det hennes dårligste plassering på en liten evighet.

Når vi inkludere sprintprologer og etapper i de forskjellige tourene hadde hun startet ca. 50 ganger i verdenscupen siden 21.-plassen i på Kollen-tremila i mars 2015. Hun hadde aldri vært dårligere enn nummer 10. Og så kom smellen.

En liten krise

Slikt fører til litt krisestemning. Det var jo nå 26-åringen fra Gjøvik skulle bli individuell mesterskapsløper. I stedet ble det en nedtur for jenta som har hatt en to år lang kontinuerlig opptur.

Når motgangen melder seg i mesterskap er det psykologen Britt Tajet Foxell som er den som er nærmest til å hjelpe.

– Selvtilliten får seg en trøkk. Jeg jobber sammen med Britt og jeg skjønner jo at formen ikke forsvinner over natten. Men det er ikke artig å ha gjort sitt svakeste løp på mange år, fortalte hun mandag morgen da det ble holdt pressekonferanse i den norske leiren i Vierumäki nord for Lahti.

Hun er tatt ut på det norske laget, sammen med Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng, som skal gå tirsdagens 10-kilometer klassisk. Hun drømmer fortsatt om medaljer.

– Når det går tungt, så er Britt en veldig god støtte. Alt kan skje i morgen.

Britt Tajet Foxell er tilknyttet Olympiatoppen og er den idrettspsykologen som også Marit Bjørgen støtter seg til.

Skitrøbbel

Det er mye som tyder på at det ikke bare er formsvikt som har forårsaket de skuffende resultatene. Hun har slitt med utstyret og var trolig den av de norske jentene som hadde de dårligste skiene på 15-kilometeren.

– Jeg kunne nok hatt bedre ski. Men det kan være flere grunner til at det gikk som det gikk. Vi gjør alt for å finne ut av dette, sa hun.

På stedet hvil

26-åringens resultat på 30-kilometeren kom overraskende. Det var i fjor hun fikk sitt virkelige gjennombrudd som langrennsløper. Hun gikk stort sett alle skirenn hun kunne gå, kjempet i toppen i Tour de Ski, og kjempet i toppen i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er veldig opptatt at jeg skal ta steg for steg som langrennsløper. Forrige sesong tok jeg vel mer enn ett steg. Denne sesongen har jeg vært mer opptatt av å stabilisere meg som utøver helt i toppen. Jeg synes jeg har klart det selv om resultatene har vært litt mer ujevne i år, sa hun til Aftenposten før VM.

Men altså ikke mer ujevn enn at hun han har vært blant de 10 beste i alle renn helt til 15-kilometeren for noen dager siden. Tirsdag vil hun være tilbake der og aller helst blant de tre beste.

