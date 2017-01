Stina Nilsson knuste nordmennene for tredje gang på fire dager

Stina Nilsson tok nok en seier på den ti kilometer lange jaktstarten i Tour de Ski. Etter å ha gått bak Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg i over sju kilometer, stakk hun fra noen hundre meter før slutt og knuste de norske kvinnene i spurten. I mål var hun 1,7 sekunder foran Heidi Weng.

Tour de Ski onsdag Kvinner, 10 km: 1) Stina Nilsson, Sverige 27.42,7, 2) Heidi Weng, Norge 0.01,7 min. bak, 3) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.01,8, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 0.42,4, 5) Jessica Diggins, USA 1.47,5, 6) Nicole Fessel, Tyskland 2.39,1, 7) Nathalie von Siebenthal, Sveits 2.40,2, 8) Julija Tsjekaleva, Russland 2.40,3, 9) Kathrine Rolsted Harsem, Norge 3.08,8, 10) Kikkan Randall, USA 3.15,5. Øvrige norske: 13) Silje Øyre Slind 3.20,3, 16) Ragnhild Haga, Norge 3.21,9, 25) Lotta Udnes Weng 4.13,8. Beste etappetider: 1) Østberg 27.32,1, 2) Weng 0.08,3 min. bak, 3) Nilsson 0.10,6, 4) Pärmäkoski 0.14,3, 5) Tsjekaleva 0.33,8, 6) Fessel 0.34,0, 7) Elizabeth Stephen, USA 0.38,8, 8) Von Siebenthal 0.41,0, 9) Ilaria Debertolis, Italia 0.43,7, 10) Haga 0.51,0. Øvrige norske: 13) Slind 1.01,5, 33) L. Weng 1.40,4. Tour de Ski (4 av 7 etapper): 1) Nilsson 27.27,7, 2) Weng 0.06,7 min. bak, 3) Østberg 0.11,8, 4) Pärmäkoski 0.59,4, 5) Diggins 2.02,5, 6) Fessel 2.54,1, 7) Von Siebenthal 2.45,2, 8) Tsjekaleva 2.55,3, 9) Harsem 3.23,8, 10) Randall 3.30,5. Øvrige norske: 13) Slind 3.35,3, 16) Haga 3.36,9, 25) L. Weng 4.28,8. (©NTB)

Dette er den tredje seieren til den svenske jenta i Tour de Ski, og hun beholder ledertrøyen. Heidi Weng tok annenplassen, og Ingvild Flugstad Østberg beholdt tredjeplassen hun hadde før etappen.

Etter etappen var det en sliten Heidi Weng som snakket med NRK.

– Ingvild gjorde stort sett hele jobben og jeg slet på halen. Jeg er kjempesliten og holdt følge hele veien. Jeg hadde en tung dag, og Ingvild var suverent best. Jeg hadde lyst til å hjelpe til så vi ble kvitt Stina, men jeg hadde nok med å henge med Ingvild. Det blir godt med en hviledag i morgen, sier hun til NRK.

Dro hele veien

Stina Nilsson innrømmet etter løpet at hun unngikk å trekke trioen med vilje, og en litt irritert Ingvild Flugstad Østberg måtte dra stort sett hele jaktstarten.

– Jeg er litt irritert og blid annenhver dag i denne touren. Jeg hadde bra dag, og skjønte fort at de to andre ikke var så veldig interessert i å dra. Det var ikke en meter hjelp å få av Stina og bare noen få hundre meter å få av Heidi, sier hun til NRK.

Harsem tapte tid hele etappen, og havnet til slutt på en 9. plass, over tre minutter bak Stina Nilsson. Silje Øyre Slind kom i mål på 13. plass, Ragnhild Haga 16. plass og Lotta Weng ble nummer 25.

– Vi har to på pallen, og det er vi godt fornøyd med. Vi fikk ytterligere noen sekunder på vår hardeste konkurrent Krista Permakoski. Vi vet ikke helt hvordan Stina Nilsson blir opp den siste bakken, men vårt inntrykk er at det blir tøft, sier trener Roar Hjelmeset til NRK etter løpet.

Skrøt av Østberg

Han ga Ingvild Flugstad Østberg mye skryt for drajobben hun gjorde underveis i etappen.

– Jeg synes de kjørte så hardt som de kunne. Ingvild skal ha mye ros for at hun var aktiv og dro. Vi snakket ikke så ekstremt mye om taktikk før etappen, men var enige om at de skulle holde fart for å øke avstanden bakover, sier Hjelmeset.

Stina Nilsson gikk ut med noen sekunders ledelse på de to norske damene fra start, men halvveis ute i den første runden var den lille ledelsen spist opp. Bak tettrioen spiste finske Krista Permakoski sekunder i løypa, men hun klarte aldri å komme opp til tettrioen.

Unngikk det verste snøfallet

Det så ut som Stina Nilssons plan var å henge på de norske kvinnene og så ta de i spurten, for hun holdt seg bakerst i trioen etter første runde. Hun bet seg fast, og de norske slet med å rykke fra.

De forsøkte gang på gang i bakkene, men Nilsson kjempet bra, og holdt seg i ryggen på Østberg og Weng.

Det var før rennet frykt for at snøværet i Oberstdorf kunne påvirke jaktstarten i Tour de Ski, men snøen uteble til kvinnene til kvinnene var inne på siste runde. Det er meldt opp mot 20 centimeter snø i løpet av dagen.

Stina Nilsson har vunnet to av etappene så langt i touren, og ledet med fire sekunder før dagens etappe. Bak fulgte Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg (+12,4).