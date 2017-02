De store skadevirkningene av røyking, både på røykeren og andre gjorde det nødvendig med en strengere lov.

Og selv om motforestillingene og protestene var mange, er det vel knapt noen som er uenig i den endringen som ble gjort.

At færre røyker gir store gevinster både økonomiske og andre. Presset på sjukehussenger minker, og helsetilstanden i befolkningen er bedre.

Vi slipper stort sett passiv røyking og samfunnet sparer store økonomiske verdier. Men fortsatt er det noen som røyker, og politikerne med helseministeren i spissen engasjerer seg for å få ned antall røykere, og det brukes store økonomiske midler i denne sammenhengen.

Konklusjonen må da være at det er viktig at flere slutter å røyke, ikke bare av hensyn til seg selv, men også andre. Det koster for mye både menneskelig og økonomisk å ha mange røykere.

Det som for meg synes å være et paradoks er at det er liten og ingen vilje i alle fall hos sentrale politikere å engasjere seg i å redusere alkoholbruk og misbruk. Et av våre store samfunnsproblem som i skadevirkninger langt overgår røykingen, og som økonomisk kommer opp i milliarder i tap.

Her merker en liten eller ingen interesse fra politikerne på Stortinget, selv om forskere og fagfolk viser til stadig flere skadevirkninger, nå sist at alkoholbruk er kreftfremkallende.

I debatter liker politikerne helst å snakke om alt annet enn de menneskelige skadevirkningene, og alle barna som lir under bruk og misbruk av alkohol hos voksne. Det er god grunn til å beskylde en stor del av politikerne og enkelte partier for unnfallenhet og likegyldighet når det gjelder bruk og omsetning av alkohol.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

De er redd for kapitalen og latterliggjøring om de forsøker seg på å få til en reduksjon av forbruket.

I Ålesund ble det foreslått en reduksjon av skjenketida med en time fra klokka 03 til klokka 02 om natta.

Og motkreftene var straks i gang. Dette ville bli en katastrofe ble det sagt. Det var ikke troverdig noe av det som ble sagt. Heldigvis hørte ikke politikerne på dem.

Om en summerer opp skadevirkningene menneskelig, økonomisk og samfunnsmessig er det betydelige skader for den enkelte og for samfunnet. Hvorfor er politikerne så feige når det gjelder dette?

Det burde provosere mange flere at fellesskapet skal betale for skadene, og fortsatt må leve med alt som dette medfører. Det snakkes om og er problemer med prioriteringer i helsevesenet. Hvorfor ikke prioritere å få ned alkoholbruken?

Det ville gi enorme sparte midler som kunne brukes for å lette prioriteringene i helsevesenet. Det er klart at alkoholbruk og røyking i stor grad fører til ulykker og sykdom. Derfor er det litt av et paradoks at politikerne som gjør en innsats når det gjelder røyking ikke tar tak i et større problem og satser på å redusere også alkoholbruken i samfunnet.