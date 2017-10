«Det er mange grunner til å elske lagene i bunnen av Eliteserien»

Tapere? Røkla? Nei, det er stygt å si det, for egentlig er de Eliteseriens helter. Det er mange grunner til å elske dem.

Når Viking ikke er nevnt her, så er det fordi nedrykket virker klart allerede, stikk i strid med all fornuft.

Vi burde heller være takknemlige for disse lagene, de som nå mobiliserer sine siste krefter for å overleve i divisjonen. De sliter med mye, med å holde økonomi, spillerstall og lederrekruttering på konkurransedyktig nivå. Og de sliter med ære.

Store forskjeller

Mens konkurrent Rosenborg kan kjøpe Nicklas Bendtner før sesongstart og bygge ut stallen med seriens to beste spillere, Samuel Adegbenro og Anders Throndsen før høstsesongen, må de svakere lagene lete helt andre steder.

Spillere fra lavere divisjoner, i håp om at noen av dem har et høyere nivå inne.

Spillere som er blitt til overs i andre klubber, i håp om at det var den andre klubben som ikke så deres kvalitet.

Spillere fra utlandet, spesielt Afrika, i håp om at de kan slå til og gi penger i kassen ved videresalg.

Slik er situasjonen for disse lagene. Og derfor er det mulig å mene at årets beste prestasjon var Tromsøs seier over Rosenborg på Lerkendal 16. mai.

De slår til

Jeg har noen ganger tidligere skrevet at den norske serien er helt ålreit. Nei vel, ikke som de store ligaene, og noen ganger brysomt tilbakestående, men nivået er som vi kan forlange.

Å mene at norsk klubbfotball er både spennende og bra nok til sitt bruk, provoserer. Tilbakemeldinger fra leserne kan være pussig aggressive. Norsk fotball er bånn, basta. Ut med røkla! Det var spesielt mange som reagerte da jeg kalte Lillestrøm - Sogndal en duellfest for et par serierunder siden. Fest?

Nei, sportslig var den ikke festlig, men fotball er noe mer enn teknisk briljans og taktisk oppvisning. Fotball er også kamp om seieren, spenning, innsats og ja, dueller.

Jeg må innrømme at teknikk, overraskende detaljer og smarte pasninger er det jeg helst vil se, og at lag som prioriterer taklinger, dueller og fysikk ikke er like tiltrekkende.

Slik må det være

Men har det ikke alltid vært slik at de lagene med minst fotballmessige ressurser må kompensere med andre metoder? Er det ikke slik i alle land? Selv i Spania hender det at topplagene vinner med fem-seks mål. Det skjer i Champions League også. Det er forskjeller over alt.

Men de lagene som får juling må være der for å gi de beste motstand. Noen ganger vinner de små og ødelegger for de store. Såpass gode er de. Stas.

Den norske Eliteserien er nok som vi kan vente og forlange. De beste viser bra fotball, på europeisk middelnivå eller kanskje en del under. Nedrykkskandidatene er ikke like gode, det er nesten en naturlov, men de må være der.

Derfor er nedrykksstrid så spennende. Vi kan glede oss med dem som klarer seg og synes synd på dem som må ned.

Håper spenningen rundt nedrykket varer til aller siste spilleminutt i siste serierunde.