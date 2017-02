Alt falt på plass da det var den svenske veteranen som entret den norske landslagsarenaen. Debatt om spillestil kunne avbrytes, håpet om bedre tider for norsk landslagsfotball kunne vekkes til liv

Men kan vi vente et Island-lignende under? Nei, for all del, la det aldri bli mer enn et lite håp. For det Lagerbäck har utrettet med Island, lar seg nesten ikke kopiere.

Lars Lagerbäck: * Født: 16. juli 1948 (68 år). * Klubber som spiller: Alby (1960–69), Gimonäs (1970–74). * Klubber som trener: Kilafors (1977–82), Arbrå (1983–85), Hudsviksvall (1987–89), Sverige U21 (1990–95), Sverige B (1996–97), assistent for Sverige (1998–99), Sverige (2000–09), Nigeria (2010), Island (2011–16). * Meritter: Tok Sverige til VM (2002, 2006) og EM (2000, 2004, 2008), ledet Nigeria i VM 2010) og tok Island til EM (tap i kvartfinale 2016). * Aktuell: Ansatt som landslagssjef for det norske herrelandslaget i fotball.

Men mye kan gjøres på nivået under også, og Lagerbäck har vist at han er mye mer enn en trener som jager det umulige. Han er like mye en hverdagssliter på trenerbenken og ute på treningsfeltet. Det blir nok å ta tak i.

Min personlige mening er klar: En bedre landslagssjef var det knapt mulig å skaffe.

Fotballmessig har Lagerbäck stått for det som kanskje kan kalles nordiske verdier. Gjennom 18 år som landslagstrener har han vist at han kan skaffe resultater som er bedre enn det spillermateriellet tilsier.

Er det noe han må lykkes med, så er det nettopp å skape et lag som er større enn summen av de elleve spillernes ferdigheter.

Holder hodet kaldt

Han vil definitivt ikke snuble inn i Høgmo-fellen, en tro på at Norge kan bli en verdensnasjon i fotball. 90-årene kommer ikke tilbake.

Vi skal i første omgang være mer enn fornøyde dersom vi når nivået fra tiåret frem til 2010, da vi to ganger var nær sluttspill (Hareide-perioden) og da vi fortsatt kunne håpe på noen enkeltbragder.

Bare gleder?

Det fine med å overta Norges A-landslag nå er at ingen venter noe som helst. Bunnen er nådd, det kan ikke bli verre.

Det betyr at Lagerbäck ikke får all skyld dersom Norge ikke blir bedre, jobben viste seg umulig. Det betyr også at ethvert tegn til fremgang blir sett på som en trenerbragd.

Han vil uansett få to problemer å slite med: Norske spillere holder ikke internasjonalt nivå for tiden. Og norsk offentlig fotballdebatt er fri for nyanser og ideer, alt er svart/hvitt.

Det siste kan landslagstreneren gi blaffen i. Men vi har tidligere sett hvordan debattstøyen påvirker både trenere, spillere og alle synsere som vi i media henter frem. Vi journalister liker jo å synse en del selv også, uten at vi skal påstå at vi bidrar noe særlig til debatten. Den blir vel bare enda svart/hvitere.

Det er behagelig å høre Lagerbäck si at en fotballkamp først og fremst skal vinnes, og at man må velge den spillestil og formasjon som passer spillerne.

Egentlig opplagt, og Lagerbäck vil sørge for at norsk fotballdebatt kommer tilbake til det jordnære.