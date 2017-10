«Nå er det på tide at Aalesund kommer seg på offensiven igjen»

Tabellen viser at AaFK fortsatt ikke ligger på direkte nedrykk, og at veien frem til trygg plass kun er en seier unna. Samtidig viser statistikken, som aldri lyver, at AaFK faktisk ikke har vunnet siden slutten av juni. Og det er ganske lenge siden Slinningsbålet brant ned nå.

Etter forrige kamp i Sandefjord skal jeg innrømme at jeg ble forskrekket over Trond Fredriksens uttalelse direkte på TV umiddelbart etter kampslutt. Dette var svaret til en presset mann, tenkte jeg.

– Nå skal det bli godt med en landslagspause, det trenger vi. For å få samlet oss til sesonginnspurten, sa Trond.

Trenger ikke pause

Trenger virkelig AaFK nok en pause nå? Faktum er at eliteserien jo hadde hele tre ukers kamppause for under en måned siden. AaFK spilte ikke kamp fra 20. august (2-3 tap mot Tromsø), til 10. september (1-1 hjemme mot Stabæk). Etter Stabæk har det kommet tre strake tap, så AaFK benyttet tydeligvis ikke den forrige pausen til noe som helst oppbyggelig.

AaFK trenger ikke pause nå, Trond, dere trenger poeng. Mange poeng! Og for å vinne kamper, må AaFK komme på offensiven, skape målsjanser og vise en motivasjon, spilleglede, som ikke synes i det hele tatt akkurat nå.

Trenerne gjorde en vri mot Sandefjord, men valgte å ta tre skritt tilbake for å holde nullen. I en 5-4-1 formasjon, der lagkaptein Bjørn Helge Riise for første gang i sitt lange fotball-liv skulle spille midtstopper. Og der Mos nok en gang fikk bevist for hele Fotball-Norge at han ikke er noen alene-spiss.

Tre på midten

Og; Fredrik Carlsen og Vebjørn Hoff trenger hjelp sentralt på midten. AaFK bør øyeblikkelig satse på en treer sentralt, og den tredje mann må bli Bjørn Helge Riise. Eventuelt Berisha i en offensiv rolle. AaFK blir utspilt sentralt i banen, de kommer hele tiden i undertall der. Kantene er ikke flinke nok til å hjelpe til innover i banen, og da må Trond ta grep.

Hadde han satset på 4-5-1 istedenfor 5-4-1 mot Sandefjord hadde jeg skjønt litt mer. Men fortsatt ville Mos ha vært en ensom indianer i fiendeland der oppe.

Mitt råd til Trond og hans stab er å satse på en 3-5-2 formasjon, som det selvsagt er en fare for kan ende opp i 5-3-2 når AaFK blir presset. Men da vil det uansett være tre sentrale på midten, og så må kantene klare å gjøre den urias-jobben som må til. Ned-opp, opp ned.

Problemet Gyasi

En slik jobb klarer ikke Edwin Gyasi på defensiven, men kanskje må AaFK nå bare gamble på at høyre stopper og høyre midtbane hjelper Gyasi bakover. For Gyasi bør spille nå i innspurten, Trond må være så kynisk at han satser på de 11 beste spillerne sine i hver kamp fremover. På motsatt side er Mikkel Kirkeskov som skapt for en slik rolle.

Et annet alternativ er en skeiv 4-3-3, der Papazoglou og Mos er spisser inne, med Gyasi som høyrekant og så får Kirkeskov venstresida alene. Men der Mos kan drifte ut og bidra defensivt.

Og i begge disse formasjonene får Mos hjelp av Papazoglou på topp. Og det er viktig. Kanskje helt avgjørende for at AaFK skal kunne score målene som må til for å berge plassen.

Og de må ikke tro på de (f.eks. Kjetil Rekdal) som allerede har malt fanden på veggen.

Klart AaFK kan stå! Om de klarer å komme på offensiven, og ikke bare stå og ta imot slag på slag som en punch-drunk bokser. Som i Sandefjord.