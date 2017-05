«Selvsagt vil Manchester-terroren påvirke spillerne i finalen»

Terroren i Manchester kaster lange skygger over Friends Arena i Stockholm onsdag kveld. Bare en drøy måned etter at Stockholm selv opplevde terror, kommer Manchester United på besøk for å spille finale mot Ajax i Europa League.

Vil grusomhetene i Manchester påvirke rammene rundt kampen?

Selvsagt.

Det skal det i høyeste grad også gjøre. Fotballens enorme status skyldes ikke minst at den er en stor del av menneskers hverdagsliv.

Vil den påvirke spillerne og selve oppgjøret?

Like selvsagt.

Ikke bare høye lønninger

Fotballspillere er ikke først og fremst høyt lønnede superstjerner. De er medmennesker, noens sønn, bror eller pappa.

De påvirkes, som alle andre, ulikt. Mest av alt tror jeg likevel særlig Uniteds spillere vil kjenne på en sterk vilje til å spille for byen sin og menneskene som er rammet der.

Tirsdag avlyste klubben Europa League-pressekonferansen og holdt ett minutts stillhet under den siste treningen på Carrington , like utenfor den terrorrammede byen.

Turneringen som kan redde sesongen

Midt oppi dette skal spillerne nå prøve å konsentrere seg om onsdagens finale i turneringen de opprinnelig helst ville unngå. Nå kan samme turnering redde deres sesong. Mot dem står en klubb med lite å tape.

Manchester United mot Ajax er finalen mellom to giganter, begge med en ærerik historie. Totalt har de spilt 26 finaler i ulike europeiske turneringer. Ajax har vunnet 10 av sine 14 første, men det er på finaledagen 22 år siden de vant sin siste.

Funnet seg selv

På mange måter har Ajax vunnet noe enda viktigere. De har funnet tilbake til sin egen identitet. Dette er klubben som i flere tiår fikk merkelappen "Europas største talentfabrikk". Den merkevaren er på vei tilbake.

Til denne finalen kommer de med en gjeng unge, sultne og talentfulle spillere. Blant de aller beste er en danske.

Kasper Dolberg er 19 år ung, og har scoret 16 ganger denne sesongen. Han har en flokk nesten jevnaldrende spillere rundt seg. Ajax begeistrer igjen sine supportere, og de spiller en løssluppen og attraktiv angrepsfotball som kan gi selv Mourinhos United hodebry.

Stolthet på spill

Manchester United ble under Sir Alex Ferguson en klubb som tok spill i Champions League som en selvfølge og seier i samme turnering som en reell mulighet. Vinner de ikke denne kampen, kvalifiserer de seg heller ikke for neste års Champions League. Det smerter stoltheten og pengepungen.

Dette er også kontrastenes finale. Manchester United har de to siste overgangsvinduene brukt mer penger på spillerkjøp enn Ajax har gjort samlet siden 2. verdenskrig.

De milliardene er ikke brukt for å spille Europa League også neste sesong. Derfor er det ingen tvil om hvilket lag som har presset på seg foran kvelden på Friends Arena.

Satt på spissen: Ajax ønsker å vinne, Manchester United føler at de bør – eller må vinne.

Favorittene

I mine øyne er Manchester United ganske klare favoritter. De har fysikken og rutinen Ajax ikke har. Det er faktorer som normalt teller mer desto større anledninger er.

Et annet argument er at Ajax har vært ustødige utenfor Amsterdam Arena, sin egen storstue. De står faktisk uten seier på de seks siste kampene i Europa på fremmed gress.

Mourinhos lag har på den andre siden maktet å knekke den europeiske koden. De er ubeseiret i sine ti siste kamper i Europa, og har vunnet syv av dem.

Begge har hver sin forsvarsbauta ute med karantene. Ajax’ Nick Viergever og Uniteds Eric Bailly må sone. Det svekker begge, men blir neppe avgjørende.

Paradokset

José Mourinhos første sesong som manager hos de røde har vært ustabil. En skuffende sesong i Premier League kan forklares med et tøft kampprogram, hvor de har spilt kamper i Europa League torsdager før ligakamp i helgen. Portugiseren la da heller ikke skjul på i starten at dette var en ulempe.

Paradokset er at den ulempen kan ende opp med en gigantisk belønning til slutt. Seier her, og plass i neste års Champions League, gjør at det vil bli husket som en god sesong. Med tap så er det tett på en fiasko.

Men selv om en tapt finale i Stockholm gir noen hundre millioner i færre inntekter før neste sesong, vil de siste dagene igjen minne oss på at en tapt fotballkamp er uansett bare en tapt fotballkamp.

Manchester United-Ajax på MAX fra kl. 20.45