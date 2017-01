Skiforbundet har en slapp antidoping-kultur | Andreas Slettholm

ULLEVAAL STADION: Flybransjen jobber visstnok etter Murphys lov: Det som kan gå galt, går galt. Derfor gjelder det å minimere risikoen for alt som kan tenkes å svikte. Hvis pilotene settes ut av spill, overtar de automatiske systemene styringen. Hvis en motor faller ut, skal andre motorer kompensere for det. Målet er å unngå det verst tenkelige scenarioet – en flystyrt.

I Norges Skiforbunds daglige virke er det sjelden liv som står på spill. Alvorlig er det like fullt: Therese Johaug-saken «er det verste scenarioet vi kan forestille oss», fortalte tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen gråtkvalt til domsutvalget torsdag.

Han snakker på vegne av støtteapparatet, av Skiforbundet, av dem som har ansvar for at toppidrettsutøveres ve og vel. Med sine smørebusser, store budsjetter og enorme organisasjon tror man jo at de vet hva de driver med, også når det gjelder systematisk å sikre seg mot brudd på dopingregelverket. At alle vet hva som ligger i utøvernes personlige ansvar. At praksis og regler er nøye utarbeidet for at en menneskelig svikt ikke skal få alvorlige konsekvenser.

Nå vet vi bedre. Det meste avhenger av én person: Den Ufeilbarlige Legen.

Rart at hun spurte legen

Både Marit Bjørgen og Therese Johaug har vitnet på Ullevaal stadion om at de stolte fullt og helt på landslagslege Fredrik Bendiksen. Det er litt rart at Johaug i det hele tatt spurte Bendiksen om kremens lovlighet da hun fikk den, gitt den enorme tilliten hun hadde til ham.

Men hvis Antidoping Norge har rett i at et slikt spørsmål ikke er nok til å unngå skyld i dopingsaker, burde noen ha fortalt Therese Johaug akkurat det. Inngående.

For når skistjernen ikke har en slik bevissthet, slår det også tilbake på Skiforbundet. Å unngå bruk av ulovlige preparater må være en helt sentral del av en toppidrettsutøvers hverdag. Men de to høringsdagene på Ullevaal tegner et litt foruroligende bilde av antidopingarbeidet i Skiforbundet:

Johaugs ansvar var ikke angitt konkret i noe regelverk. Hverken hun eller lagvenninnene gjennomførte det elementære læringsprogrammet Ren utøver. Skiforbundet maste ikke. Opplæringen i programmet skulle skje i eventuelle pauser i landslagets sponsordager. Disse er «et vilt kaos», ifølge Johaug, og opplæringen ble følgelig ikke noe av for hennes del.

Moralsk overmot

Ifølge Johaug fungerer heller ikke appen - der man kan sjekke dopinglisten - på telefoner levert av Skiforbundets sponsor Huawei. Og Marit Bjørgen kunne ikke svare presist på om hva som nå er endret i utøverkontraktene angående det personlige dopingansvaret.

Alt i alt kan man mistenke Skiforbundet for å ha utvist et slags moralsk overmot: Norske utøvere har jo så gode holdninger at disse antidoping-tiltakene bare blir en formalitet. Slikt øker risikoen for tabber og feil, og utøverne blir mindre bevisste enn de kunne ha vært.

Saken kunne vært unngått

Denne slappe antidoping-kulturen fritar ikke Johaug selv for skyld.

Under prosedyrene listet Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær opp den ene dommen etter den andre som viser at det skal svært mye til å bli kjent skyldfri. Det har tidligere handlet om folk som har fått en finger med et forbudt stoff stukket uforvarende inn i munnen, eller kysset noen som har tatt forbudte midler. En russisk utøver som drakk te i Sør-Amerika, ble dømt, selv om hun hverken snakket spansk eller i det hele tatt forsto latinske bokstaver. Johaug har tross alt hatt en dopingmerket krem i sin egen hånd.

Men hadde Johaug vært litt mer bevisst på rekkevidden av eget, personlige ansvar, ville kanskje hele saken vært unngått. For i det norske støtteapparatet finnes det folk som kan gjøre feil. Noen ganger er det smørere, andre ganger er det leger.

Og hvis en dopingsak er «det verst tenkelige scenarioet», bør systemet man lager, ta høyde for nettopp det. For eksempel ved å pålegge grundige, egne undersøkelser når man mottar et nytt legemiddel.

Følger man både Murphys lov og dopingreglementet, havner man nemlig ikke der Therese Johaug befinner seg nå.