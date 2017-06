Tjærnås: Dette er kampen som har alt

Real Madrids Sergio Ramos og Juventus-duoen Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci er blant verdens aller ypperste midtstoppere.

Ramos er lederen og spilleren som er best når det teller aller mest, og som gjerne scorer de aller viktigste målene sine i sluttminuttene av de største kampene.

Chiellini er den kompromissløse, han som «aldri» taper en duell og som beskytter området foran eget mål som om det skulle vært hans eget barn.

Bonucci er han som har litt av alt. Ved siden av å beherske alle sider av forsvarsspillet er han også en eminent pasningslegger, og starter ofte Juventus’ offensive spill.

Slår knapt feilpasninger

På midtbanen til Real har Toni Kroos vokst frem til å bli allment ansett som den trolig aller beste dype midtbanespiller i verden akkurat nå. Tyskeren spiller en feilpasning omtrent hvert halvår og har et overblikk og en ro knapt noen andre matcher.

Cristiano Ronaldo er et eget kapittel som spiss. Åtte (!) mål i kvart- og semifinalene scoret atleten fra Madeira. Det er vanvittige tall uansett. Når de kommer mot Atlético Madrid og Bayern, er det nesten overjordisk.

Blant alle dueller i kampen er det selvsagt umulig å komme utenom Ronaldo mot Juventus-keeper Gianluigi Buffon. De fire kampene de har spilt mot hverandre for klubbene de er i nå, er ikke hyggelige minner for han med hanskene. Fem mål på fire kamper har portugiseren banket inn.

Mannen alle unner suksess

Til tross for dette: Gianluigi Buffon er kanskje verdens beste keeper. Andre hopper høyere, kaster lenger og er enda bedre med ballen i bena. Men Buffon er best på alt som ikke nødvendigvis kan måles. Hans evne til å kommunisere med spillerne foran seg hindrer ikke bare mål. De hindrer at det oppstår målsjanser også. Hans erfaring gjør at han ikke trenger å gjøre mange spektakulære redninger. Han står rett og slett der hvor ballen kommer – stort sett hver gang.

Denne sesongen har han spilt 42 kamper, holdt nullen i 21 av dem og totalt sluppet inn kun 28 mål. Det vitner om en 39 åring som i fysisk alder er langt yngre.

Likevel er det ikke hans spill mellom stengene som gjør at de aller fleste unner ham endelig å vinne Champions League. Kanskje er ingen spiller i fotballverden høyere respektert og bedre likt blant motstandernes spillere og supportere enn legenden fra den lille byen Carrara i Toscana. Buffon har alltid et smil på lur, er alltid den første til å klappe en motstander på ryggen etter kampene. Vi snakker om en virkelig fotballens gentleman.

Reals rekordmulighet

Ved siden av alt annet kan det også bli skrevet historie. Ingen klubb har maktet å vinne denne turneringen to år på rad. Real Madrid kan bli den første, og vinne for tredje gang på fire år.

Historisk er Real Madrid en klubb som vinner finaler i Europa. 11 ganger har de vunnet, kun tre ganger har de tapt finale i CL. Juventus har en vondere historie i samme turnering, med to pokaler og seks tapte finaler.

Begge er etter min mening tilnærmet komplette lag, fordi de kan vinne med så mange ulike strategier. De kan forsvare seg lavt og kynisk, omstille seg fra forsvar til angrep lynraskt – eller spille ut en motstander som ligger lavt.

Dette har de fleste forutsetninger for å bli den «perfekte fotballkamp».

For Gianluigi Buffon kan det bli oppfyllelsen av den perfekte drøm.

