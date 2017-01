Tjærnås: Om Solskjær, Bradley og Solbakken var de tre øverste på ønskelisten, er jeg overrasket

Vi vet at Ståle Solbakken, Bob Bradley og Ole Gunnar Solskjær er kontaktet i jakten på ny sjef for A-landslaget for herrer. Ståle Solbakken har takket nei. Det samme har Ole Gunnar Solskjær. Bob Bradleys kandidatur er usikkert.

Hvis de tre var de øverste på listen til Norges Fotballforbund, er jeg overrasket. Men den overraskelsen handler ikke om dem. Den handler om at NFF dermed jakter på «riktig» navn mer enn riktige egenskaper.

To ting først: Jeg tilhører ikke de utålmodige i jakten på ny sjef. Det er fortsatt mye viktigere å velge riktig enn å velge raskt. Må vi vente på at den rette sier ja – så vent.

Det er også mulig at jeg slår inn åpne dører. Det er selvsagt mye i denne jakten vi ikke aner noe om, og kanskje har langt flere enn antatt allerede rukket å takke nei.

Likevel er det en slags logisk brist i at kandidater med så pass ulik filosofi havner høyt oppe på listen. Øverst på den listen med det vanskelige ordet kravspesifikasjon, må det nemlig stå ett punkt: spillestil.

Målet: Å vinne kamper

Vår nye landslagssjef bør være finsiktet på mange områder. Vedkommende må være en leder som evner å skape tro i garderoben og begeistring i folket. Den må kunne håndtere media ryddig og redelig. Den må være en kampleder og strateg som makter å lese kampbilder og snu det til Norges fordel om nødvendig.

Én ting trumfer likevel alt. Vedkommendes lag må spille den fotballen som gir størst sjanse til å vinne kamper!

Hvis Ståle Solbakken var det førstevalget han etter all sannsynlighet var, er det for meg enkelt. Da har NFF bestemt seg for at den fotballen han står for, er den som kan vinne kamper. Det tror jeg er klokt.

Solbakkens filosofi

Vi trenger nå, en sjef som starter i riktig ende, en som bygger grunnmur før etasjene og loftet. Det betyr i klartekst en som evner å tette igjen et forsvar som har sprunget lekk under Per-Mathias Høgmo.

Alle som har sett Solbakkens FC København, vet at det handler om vekt på soneforsvar, tette avstander mellom ledd og mellom enkeltspillere. Offensivt spiller han mer direkte og med litt lavere risiko enn mange andre som trener på hans nivå. Det har gitt suksess, både for ham, og for dem som har gjort det samme for vårt landslag tidligere.

Da er mitt hovedpoeng: Når Ståle Solbakken sier nei, må tallrekken være logisk, og de neste kandidatene stå for veldig mye av det samme.

Lagerbäck og Hodgson

Hvem gjør det? Ganske mange, men relativt få som trolig både kan være interessante og interesserte for Norge nå. Et par navn bør imidlertid ha vært forsøkt overtalt – grundig. Hvis ikke er det et brudd på den samme logikken.

Lars Lagerbäck står for mye av det samme som Solbakken, i alle fall på de viktigste områdene i spillestilen. Han bør ha vært en klar nummer to på listen, og være forsøkt overtalt så godt som det er mulig før en gikk videre.

Har han blitt det, men sagt nei, ville nummer tre for meg vært Roy Hodgson.

Han har spilt på en annen måte med England enn han har spilt med de fleste av sine klubblag. Men han var den som påvirket både Lagerbäck og en haug andre til å velge den stilen etter sine år som trener i Sverige.

Bradley og Solskjær

Bob Bradley og Ole Gunnar Solskjær har mange gode egenskaper. Bradley er tydelig, og tydelighet er avgjørende i en jobb der en får dårlig tid sammen med spillerne. Solskjær er en som ville ha skapt begeistring, tro og optimisme hos mange. Det er egenskaper som ikke skal undervurderes etter en blytung periode.

Derfor handler ikke dette om hvem som er flinkest i klassen. Det handler om hvem som er flinkest til det landslaget trenger mest akkurat nå. Mest av alt handler det imidlertid om at de som jakter, har bestemt seg for hva de vil ha fremfor hvem de vil ha.

I så fall gir det større grunn til optimisme.