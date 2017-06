Carlsen-intervju vekker oppsikt i sjakkverdenen: – Litt sjokkerende

«Jeg vet egentlig at jeg kan spille, men jeg er ikke så overbevist over evnen min til å vinne partier».

Dette uttalte Magnus Carlsen til arrangørens studiosending etter at han fredag avsluttet Norway Chess med remis mot Viswanathan Anand.

Sitatet vekker oppsikt i sjakkmiljøet. Carlsen er nemlig kjent for sin store selvtillit ved sjakkbrettet. Uttalelsen etter Anand-partiet tyder imidlertid på at det hadde endret seg – hvert fall på kort sikt.

– Det er litt sjokkerende å høre hvor defensiv han er, sier sjakkekspert Atle Grønn.

– Er det uvanlig at han sier sånne ting?

– Det er andre toner fra ham, for å si det sånn. Han er for så vidt veldig ærlig.

Har vunnet seks av 29 partier

Chess24.com bet seg også merke i sitatet. Sjakknettstedet kaller Carlsen-intervjuet for dagens mest oppsiktsvekkende intervju. I tillegg skriver de at intervjuet ga et innblikk i Carlsens «indre demoner».

Carlsen (!): "Basically I know that I can play but I’m not so convinced about my ability to win games" #NorwayChess #c24live — chess24.com (@chess24com) June 16, 2017

Sjakkjournalisten Olimpiu G. Urcan hevder på sin Twitter-konto at sitatet vitner om at Carlsens selvtillit har «nådd et nytt bunnpunkt».

Innholdsredaktør i chess.com Mike Klein påpeker også at utspillet ikke er typisk for Magnus Carlsen.

– Jeg har intervjuet Magnus mange ganger, og han har aldri vist noe annet enn absolutt selvtillit. Det gjør alle de store spillerne. Én gang ble han til og med opprørt med meg fordi jeg ved et uhell stilte spørsmål ved dominansen hans. Dette sitatet, som uttrykker en liten tvil rundt ferdighetene hans, er en ny dimensjon for Magnus, forteller Klein til Aftenposten.

– Har ikke hatt dette problemet før

Carlsen avsluttet Norway Chess med 4 av 9 poeng – én av hans dårligste prestasjoner siden han slo gjennom i verdenseliten.

Carlsens dominans har lenge vært heftet på en evne til å avgjøre remis-aktige stillinger til sin fordel. Starten på 2017 har imidlertid brutt med den trenden.

Siden nyttår har Carlsen spilt 29 langsjakkpartier. Han har kun vunnet seks av dem. Carlsen har riktignok bare tapt tre partier i samme periode, men det er blitt hele 20 remiser.

– Jeg tror alle remisene går ham på nervene. Den situasjonen har Anish Giri (nederlandsk elitespiller, journ.anm.) også vært i. Giri spiller bra, men har til tider spilt remis etter remis. Magnus har ikke hatt dette problemet før. De remisene er blitt en forbannelse, sier Grønn.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae påpeker at høy selvtillit ofte må til for å ta sjanser i et sjakkparti.

– Vladimir Kramnik sa en gang at én av svakhetene hans var at han spilte litt for objektivt. Han vurderte alltid stillingen etter alle mulighetene motstanderen har. Konkurransemessig kan det være en fordel å «gasse litt på», og selv om man ikke alltid spiller hundre prosent korrekt, sier Bae før han utdyper:

– Det kan være dette Magnus sikter til, at han for så vidt spiller på et greit nivå, men at han ikke har selvtilliten til å kjøre på og tenke at han vil ta knekken på motstanderen uansett.

– Spilte sist på topp sommeren 2016

Under VM-kampen i New York i november endte 10 av 12 partier med remis. Grønn mener at Carlsens spill kan ha blitt «smittet» av remis-rekken i New York, og at det har forplantet seg inn i 2017.

– Bilbao sommeren 2016 er sist gang han spilte på topp, sier Grønn, i henvisning til Bilbao Masters, der Carlsen sikret turneringsseieren med fire seire på ti partier.

Carlsens formdupp er klart synlig på verdensrankingen. Verdensmesteren går ut av Norway Chess med kun 11 poeng ned til verdenstoer Vladimir Kramnik. Ledelsen har tidligere vært på rundt 70 poeng.

– Kan være veldig positivt

Selv om Carlsen virket uvanlig usikker etter Norway Chess-avslutningen fredag, sa han også til TV 2 at han «tror han kommer tilbake» på sitt vante nivå.

Carlsens neste mulighet til å øke avstanden på verdensrankingen blir i Sinquefield Cup 31. juli. Carlsen får knapt med tid til å analysere hva som manglet i Norway Chess-prestasjonen, som han selv beskrev som «langt under pari» fredag. Allerede onsdag stiller Carlsen i en hurtigsjakkturnering i Paris. Denne teller riktignok ikke på verdensrankingen i langsjakk.

– Jeg tror det kan være veldig positivt for Magnus å spille med kortere tenketid. Han slipper å tenke så mye på dårlige opplevelser, og det kan gi han en del selvtillit, slik at han blir bedre rustet til neste turnering med lang tenketid, sier Torstein Bae.

Etter hurtigsjakkturneringen i Paris skal verdenseliten spille en lynsjakkturnering samme sted. Rett etterpå er det klart for lyn- og hurtigsjakkturneringer i Leuven, Belgia. Også der stiller Magnus Carlsen.