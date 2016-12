Carlsen nådeløs mot eget spill: - Foreløpig mangler alt

Magnus Carlsen gikk på et sensasjonelt tap mot Levan Pantsulaia i det andre partiet i hurtigsjakk-VM mandag.

Dermed er Carlsen, som spilte remis i første runde, i alvorlig trøbbel i jakten på å forsvare sin verdensmestertittel i disiplinen.

Carlsen holdt motet oppe i NRK-intervjuet etter partiet.

– Det er 13 runder igjen. Det er det positive, sier Carlsen til NRK med et tappert smil.

– Klart tap

Ifølge NRKs sjakkekspert Torstein Bae var det et klart tap for nordmannen. To av 15 runder er unnagjort i Qatar, og Carlsen må nå virkelig spille på sitt aller beste for å vinne frem.

Nordmannen ble også spurt om hva som feiler ham.

– Jeg mangler godfølelsen. Foreløpig mangler alt. Det er ingenting akkurat nå, sier Carlsen.

Det skal spilles tre partier til i løpet av 2. juledag.

Parti 1: Remis med et nødskrik

I det første partiet – mot inderen Shekhar Ganguly - var Carlsen svært nær å tape.

Carlsen overrasket stort med å spille kongebonden én frem i åpningstrekket.

– Et veldig uvanlig åpningstrekk, sa Torstein Bae i NRK-studio.

Carlsen presset lenge for seier, men etter hvert snudde partiet i inderens favør. Når alt håp så ut til å være ute klarte Carlsen å tvinge frem remis.

– Det kom helt ut av kontroll, sa Carlsen til NRK.