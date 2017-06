Carlsen skuffet stort i Norway Chess: Derfor tror ekspertene at han slår tilbake i Paris

Magnus Carlsen havnet på en skuffende syvendeplass under da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke. Nordmannen klarte så vidt å berge førsteplassen på verdensrankingen etter kun én seier på ni partier.

Onsdag begynner Grand Chess Tour i Paris. Carlsen-manager Espen Agdestein tror verdenseneren finner tilbake til formen.

– Nå føler han seg i utfordrerposisjon og er på hugget. Det ser ut som han har ristet av seg Stavanger. Han virker avslappet og motivert, sier Agdestein.

– Forstår stillingen raskest

I Stavanger møttes verdens ti best rangerte spillere i langsjakk. Seks av deltagerne fra Norway Chess, inkludert Carlsen, vil også delta i Paris. Der skal hver enkelt spille ni partier hurtigsjakk og 18 partier lynsjakk. Det raskere spilleformatet kan passe Carlsen svært godt.

– Forskjellen på klassisk langsjakk og hurtigsjakk er ganske stor, særlig i Magnus sitt tilfelle. Han har spilt veldig bra både i hurtig- og lynsjakk over flere år, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

I Stavanger var det lynsjakkturnering dagen før hovedturneringen startet. Lynsjakken vant Carlsen overlegent. I hovedturneringen gikk det altså tråere.

– Magnus er spilleren i verden med best intuisjon. Han skjønner stillingen raskest. Motstanderne klarer stort sett ikke å holde følge med Magnus når de ikke har så mye tenketid, sier Grønn.

Under hurtigsjakken i Paris får spillerne 25 minutter å tenke på. I tillegg får de ti sekunder ekstra for hvert trekk de foretar seg. I lynsjakken har de kun fem minutter, mens de da kun får tre sekunder ekstra for hvert trekk.

– Magnus er veldig glad i å spille lyn- og hurtigsjakk. Nå blir det mange partier mot sterk motstand og enda mer fartsfylt. Jeg har tro på at han finner formen og gjør det bra i Paris, sier manager Agdestein.

Kan gå inn med lave skuldre

«Jeg vet egentlig at jeg kan spille, men jeg er ikke så overbevist over evnen min til å vinne partier,» sa Carlsen under arrangørens studiosending da han avsluttet Norway Chess med sin sjette remis i turnering. Grønn mener det store spørsmålet rundt Carlsen før turneringen i Paris er selvtilliten.

– I hurtigsjakk er det viktig at han har selvtillit og stoler på spillet sitt. Det virker som han har den nå. Det er høyt nivå, men jeg har Magnus som favoritt. Det som skjedde i Stavanger har ikke endret på det.

– Han har best intuisjon også i langsjakk, men da må den også kobles med dyp regning, siden man har så god tid. Selv om Magnus overrasket med et godt trekk, så hadde motstanderne tid til å finne en utvei. Da må også Magnus regne veldig dypt. Det er koblingen mellom den dype regningen og intuisjonen som han ikke får til for tiden. I Stavanger regnet de andre bedre enn han.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae er også optimistisk vedrørende Carlsens sjanser. Resultatene i Paris teller til en annen ranking enn den prestisjefulle verdensrankingen som går på klassisk langsjakk.

– Her kan han gå inn litt mer avslappet og med lave skuldre. Det er ikke så farlig om det går dårlig, siden det ikke går ut over rankingen som teller mest. Jeg tror det er fint for ham å få en enklere turnering med hensyn til press. Spillere som er ute av form med lang tenketid kan fint spille godt med kort tenketid.

Carlsen topper for øvrig også rankingene både i hurtig- og lynsjakk.

Tror på Carlsen-opptur

Vinneren av turneringen i Paris mottar en pengepremie på rundt 320.000 norske kroner. Resten av Grand Chess Tour spilles i Leuven i Belgia, Sinquefield og St. Louis i USA, før det hele avgjøres i London. Spilleren som samler flest poeng i løpet av disse turneringene vinner touren sammenlagt. Carlsen vant sammenlagt i 2015. I årets tour er tre av turneringene lyn- og hurtigsjakk, mens to er klassisk langsjakk.

– Forskjellen med kort tenketid er at man i hovedsak spiller på intuisjon. Man blir ikke så fort sittende og gruble mens man går gjennom lange resonnementer. Dermed blir det heller ikke så mye rom for at negative tanker sniker seg inn, sier Bae.

Han tror det blir enklere for Carlsen når han slipper de lange maratonpartiene på flere timer.

– Nå skal han bare spille på intuisjon og vise at han har den beste sjakkforståelsen. Jeg har stor tro på at dette blir en opptur for Magnus. Han kan deretter få selvtillit til å komme tilbake til formen også i partier med lang tenketid.

Grand Chess Tour i Paris begynner onsdag 21. juni 14:00. Turneringen avsluttes søndag 25.