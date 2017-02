Sjakklegende mener Carlsen er i krise, men ekspert er uenig

I helgen fullførte Magnus Carlsen den tradisjonsrike Tata Steel Chess-turneringen. Selv om verdensmesteren ble nummer to etter 13 runder, er det enkelte i sjakkverdenen som er kritiske.

Det populære sjakknettstedet chess24.com lister opp Carlsen som én av turneringens «tapere», og begrunner det med at Carlsen viste tegn på sårbarhet og leverte «merkelig usammenhengende» spill.

I et intervju med sjakknettstedet Matt & Patt før den avsluttende runden, gikk sjakklegenden Anatolij Karpov enda lengre, og uttalte at Carlsen befinner seg i en «sjakklig krise».

Sjakkekspert og forfatter Atle Grønn er uenig med Karpov, men mener likevel at Carlsen ikke var på sitt beste i den nederlandske turneringen.

– Han gikk ned et par ratingpoeng, så det er ikke sjakklig krise. Men det virket ikke som han var i godt humør. Det var ett eller annet han var misfornøyd med, sier Grønn til Aftenposten.

– Veldig merkelig

Sjakkeksperten spekulerer rundt hvorvidt Carlsen er lei av å «bo i en koffert». Verdensmesteren har ikke vært hjemme i Norge siden VM i New York i november. Han har vært i Australia, Qatar (der han spilte lyn-og hurtigsjakk-VM) og Nederland.

– Det er veldig merkelig at han har holdt seg borte så lenge. I Nederland virket han uinspirert. Han ga ikke intervjuer, og virket rett og slett lei, analyserer Grønn.

I Tata Steel Chess i Nederland var remis-partiet mot Anish Giri i det syvende runde det mest alarmerende. I det partiet hadde Carlsen et stort overtak, men han overså en variant som kunne føre til sjakk matt i løpet av tre trekk.

Den tabben vakte stor oppsikt i sjakkmiljøet. Norgestoer Jon Ludvig Hammer kalte det «skandaløst» i et intervju med VG, mens motstander Giri mente det var «det pinligste øyeblikket» i Carlsens karrière.

Merker seg endring

Anatolij Karpov mente altså at det var en del av en dårlig trend for verdensmesteren.

– Hvis Carlsen kommer tilbake på samme nivå som for to år siden, så tror jeg ingen kan slå ham. Han er i en sjakklig krise nå. Hvis han kommer seg gjennom den, så blir det vanskelig for de andre, sa Karpov, som også er kritisk til Carlsens spill mot Sergej Karjakin i New York, der han avgjorte etter omspill.

Karpov regnes som én av tidenes beste sjakkspillere, og var ubestridt verdensmester fra 1975 til 1985.

Atle Grønn mener Magnus Carlsen har endret seg som spiller de siste årene.

– Før var han ikke kjent for å ha sin styrke i åpningen, men han var nesten helt ufeilbarlig i sluttspillet. Nå gjør han flere feil mot slutten av partiene, men han spiller likevel ganske spennende i åpningen, sier Grønn.

Han mener det Carlsens videre prestasjoner står og faller på verdensmesterens motivasjon til å utvikle seg videre.

Trues på verdensrankingen

Carlsen har faktisk økt sin ledelse på verdensrankingen de siste ukene, i og med at Fabiano Caruana har tapt ratingpoeng i en åpen turnering i Gibraltar.

For øyeblikket har Carlsen 18 ratingpoeng ned til Caruana, mens det er 16 poeng til den nye verdenstoeren, fremadstormende Wesley So, som vant Tata Steel Chess.

Ratingsystemet er slik at man får rundt fem poeng dersom man beseirer en spiller som har tilnærmet lik rating som deg.

– Problemet til Carlsen er at han har vært best så lenge. Det er vanskelig å dra fra når man allerede er best, sier Atle Grønn om rankingduellen mellom Carlsen, So og Caruana.

Elitetrioen vil få mange muligheter til å måle krefter senere i år. Alle skal delta i prestisjetunge Grand Chess Tour, som består i fem turneringer fordelt på hele året.

Både Wesley So og Magnus Carlsen er også blitt bekreftet klare for Norway Chess i Stavanger i juni.