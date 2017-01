Ekspert: – Om du vil ned i vekt, er dette det første jeg ville kuttet ut

Mange nordmenn har fått opp øynene for trening og en sunnere livsstil. I et mylder av informasjon er det vanskelig å gjøre alt rett.

Men noen ting blir også riv, ruskende galt. Energibarer kan være noe av det som virker mot sin hensikt.

– Hvis man er overvektig, eller ønsker å gå ned i vekt, bør du passe deg for energibarer. Når du er mosjonist eller lignende kjenner jeg ikke til studier som har vist positiv effekt av energibarer, sier Jørgen Jensen, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole.

Ti ganger så mange kalorier som en gulrot

Ulike barer har ulike formål. Energibarer gir energi underveis i treningene, restitusjonsbarene skal hjelpe med restitusjonen og mellommåltidsbarer gir et påfyll av energi før trening.

Men det er et stort men.

– En mosjonist som trener forbrenner kanskje 400 kcal på en halvtime. Du kan jo bare ta en tur på butikken og se hvor mange kalorier det er i slike energibarer, sier Jensen.

Som sagt, så gjort.

YTs energibarer, mellommåltidsbarer og restitusjonsbarer inneholder mellom 368 og 430 kcal pr. 100 gram. Også andre energibarleverandører har barer med rundt 400 kcal pr. 100 gram vare. Spør du Google om hvor mange kalorier en energibar inneholder, får du til svar at de inneholder rundt 350 kcal pr. 100 gram.

Energibarene kan med andre ord virke direkte mot vektnedgang. Til sammenligning inneholder en gulrot rundt 35 kcal pr. 100 gram. Et eple inneholder rundt 50 kcal, mens en stor banan inneholder rundt 83 kcal pr. 100 gram.

Tine: – Kan være helt unødvendig

Det er Tine som produserer YT.

– Energibarene er til bruk under trening som varer over en time, gjerne lenger. De ligger ikke lenge i magen før de blir fordøyet, og de gir rask energi. Disse skal først og fremst spises når du skal prestere over lang tid, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog i Tine.

Vektnedgang handler i bunn og grunn om å få i seg færre kalorier enn man forbrenner. Men Brandstadmoen mener trening også handler om å prestere.

– Å sørge for å spise godt før trening bør imidlertid prioriteres. Det kan gjøre økten, og følelsen av økten, bedre. Å spise energibar eller drikke sportsdrikk under trening er helt unødvendig om du har spist før trening, og ikke trener lenger enn en times varighet, forklarer Brandstadmoen.

– En banan er mer enn nok

Vil du ned i vekt, bør du altså ligge unna energibarer, men hjelper restitusjonsbarer faktisk på restitusjonen?

Ifølge eksperten er svaret at du må trene ganske hyppig om barene skal gi noen effekt.

– Der hvor vi har sett noen effekt er der hvor det er 18 timers pause. Det er jo relatert litt til sykkelritt, for eksempel Tour de France. Der sykler du en etappe og har kanskje 18 timer på å restituere. Sykkelryttere som trener tre, fire-fem timer om dagen trenger mye energi. Da er barer en enkel måte å få energi på, forklarer Jensen.

Trener du på kvelden, og skal trene igjen morgenen etter, kan barene med andre ord virke positivt.

– YT restitusjonsbarer gir et påfyll av karbohydrater og protein, som gjør at du legger til rette for raskere restitusjon, muskelvekst og vedlikehold etter en treningsøkt. Det er gunstig for dem som trenger å hente seg inn raskere mellom treningsøkter, eller for dem som er på farten og ikke har andre måltider tilgjengelig etter trening, sier Brandstadmoen.

Jensen mener at du ikke nødvendigvis trenger en bar etter trening.

– En banan er mer enn nok for vanlige mennesker. Om du ikke spiser noe etter trening, om du venter til du kommer hjem, så tror jeg ikke du dør av det heller, smiler Jensen.

Protein eller karbohydrater?

Energibarene kan inneholde både karbohydrater og proteiner. Kroppen trenger begge deler, man anbefaler at man daglig skal ha i seg rundt 1 gram protein pr. kilo kroppsvekt. Trener man mye kan dette med fordel økes til 1,2 gram.

Mange drikker også proteindrikker som en del av treningen. Hjelper det?

– Hvis du trener virkelig hardt, så kan ekstra protein være viktig for restitusjonsprosessen. Du må ha proteiner, men de fleste får proteiner nok. Om du trener styrke er det kanskje en fordel å få i seg et glass melk etterpå. Det er noen få studier som viser at det kan være gunstig med proteiner, men de fleste viser ingen effekt, forklarer Jensen.

For Ola nordmann er dermed rådet veldig enkelt og greit:

– Vi mennesker er satt sammen så vi tåler å bevege oss. Det er ikke noe hokus pokus. Jeg anbefaler sunt kosthold med grønnsaker. Spør deg selv hva det er du vil. Hvis svaret er at du har et ønske om å gå ned i vekt er energibarer det første jeg ville anbefalt å kutte ut, slår Jensen fast.

– YT er tilpasset de fysiologiske behovene kroppen har før, under, og etter trening. De skal være et enkelt og godt alternativ til annen mat og drikke. En matpakke med de samme næringsstoffene kan være like gunstig, men krever litt mer tid og planlegging, sier Brandstadmoen.