Et dataspill fikk Nikolas (13) til å elske trening

Nikolas Skjøstad styrer tanksen på skjermen foran seg med rå pedalkraft. Dataspillet har gjort høyintensiv trening til en lek.

Konkurranseinstinktet hans er sterkt, men ballspill og livet i idrettslaget var ikke hans arena. Nå er spillkonsollen hjemme byttet ut med en spillopplevelse i en spinningsal på 3T treningssenter i Trondheim. Her er 13-åringen i sitt ess.

- Jeg blir veldig andpusten og svett, men jeg tenker ikke på at jeg trener i det hele tatt. Og jeg gleder meg til hver trening, sier Skjøstad.

Lidenskap for spill

Gründer og doktorgradstipendiat ved NTNU, Kristoffer Hagen, følger treningsøkten fra sidelinjen. Han ville lage et spill som kombinerer lidenskapen for dataspill med fysisk trening. Kort sagt: Et spill på gamerens premisser, som utfordrer deg og gir deg den gode spillopplevelsen. Resultatet ble Playpulse, en spillplattform for innendørs sykling som støttes av NTNU Tecknology Transfer og Forskningsrådet.

- Intensiteten er bygget inn i spillet. Det er ingen som sier til deltakerne at de må sykle fort, de føler bare at det er naturlig å tråkke hardt, sier gründeren og gameren.

Suksessfaktor

Nina Skjæret-Maroni ved NTNU har skrevet doktorgrad om exergaming. Hun ser en utvikling der teknologien gir uante muligheter for å kombinere trening og spill.

- Jeg tror et godt treningsspill må kunne tilpasse seg spillerens nivå og dagsform. Teknikken har potensiale til å være sensitiv nok. Det er ikke nok å bare bevege en finger for å kaste ei bowlingkule. Det er ikke artig å spille hvis man kan jukse eller hvis innholdet blir for spesielt. Det er begrenset hvor lenge det er artig å kutte frukt med hånda, for eksempel, sier Skjæret-Maroni.

Hun ser mange muligheter ved bruk av AR-og VR-teknologi (se fakta).

Exergaming Tv- og videospill som kombinerer trening og tradisjonell gaming. Playstations Dance Dance Revolution var et av de første populære spillene tidlig på 2000-tallet. Exergaming omfatter blant annet styrketrening, balanse- og bevegelighetstrening, og rekreasjonsaktiviteter som golf og skisport. De fleste exergames leverer trening med moderat intensitet. VR- og AR-teknologi brukes gjerne for å kombinere aktivitet og spill. AR-teknologi kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, noe spillet Pokemón Go er et populært eksempel på. VR-teknologi tilbyr brukeren en simulert virkelighet og erstatter «ekte» sanseinntrykk som syn og hørsel. Fakta: Nina Skjæret-Maroni, NTNU

- Det viktigste er å ha et bra spillkonsept. Spillet må fungere og ha en «gøyeffekt». Vi ser at AR-teknologien som implementerer omgivelsene i spillet, som Pokemón Go, ble veldig populært. Og da de brukte samme teknologi for å lage en pianotrapp i Stockholm, var det flere som valgte bort rulletrappen og lekte seg på pianotrappen i stedet, sier Skjæret-Maroni og fortsetter:

– Spillteknologi kan være nyttig for de som trenger et puff. Mange forskere er interessert i spill og trening. Teknologien går så fort at vi ikke henger med.

Fanger flagg

I pausene under treningen på 3T, forsyner Nikolas Skjøstad og de andre ungdommene seg grådig av drikkeflaskene. Samtidig legger de taktikk. Når motstanderen beseires og flagget er under kontroll, utveksles high fives. Målet for de to lagene som konkurrerer, er å fange et flagg ved hjelp av en tanks som de skal manøvrere.

- Det er så praktfullt. Et spill som vekker kjærligheten til trening, sier Dragana Beric Skjøstad, Nikolas Skjøstads mor.

Tilbud for de unge

Fysioterapeut og personlig trener ved 3T, Agnete Fjellheim Opland, har ansvaret for senterets treningstilbud for 12-15-åringer. Ungdommene får i disse dager teste Hagens pilotprosjekt.

- Teknologi kan absolutt gi motivasjon for trening, mener Opland.

- Hvordan ville du lagt opp ei kondisjonsøkt for denne aldersgruppen uten bruk av et dataspill?

- Vi må huske at barn ikke er små voksne. De er uferdige motorisk. Vi prøver å gjøre treningen artig, gjerne gjennom sirkeltrening der vi kjører korte intervaller og bruker store muskelgrupper. Vi kan bruke musikk som virkemiddel, men det er viktig at de føler mestring ved direkte feedback, sier hun.

Grundig testing

Når Nikolas Skjøstad og treningskameratene er ferdige med spilløkten, er stemningen høy og luften klam. Iherdig tråkking belønnes med ekstra power i tanksens jakt på flagget.

Går det som Kristoffer Hagen håper, overlever spillet grundig testing de neste månedene og er klart for markedet om et års tid.

- Oi, sjekk. Et nytt level, sier ungdommene. De samler seg storøyd foran skjermen og spør:

- Kan vi få spille en gang til? En rask runde bare?