Eventyrer Cecilie Skog: – Kan ikke gjøre sånn mot en sunnmøring

Sammen med henne løp ungdomsvenninnen, jevngamle Tonje Brande, også hun fra Ålesund. Brande bor i barndomsbyen fortsatt, mens Skog har flyttet til Oslo med sin familie. Begge har barn.

– Som voksne mødre på 43 år gjør vi dette istedenfor å drikke vin på kafé, sier Brande.

Gikk på en liten smell

For Skog var det femte gang hun fullførte et maratonløp, og først lørdag morgen bestemte hun seg for å stille.

– Vi har ligget med spysyke. Vi har barnehagebarn, sier moren til Vilja (2,5) og Vega (1 år).

Pappa Aleksander Gamme passet jentene mens mamma tok seg gjennom de drøye fire milene.

– Det var tungt. Jeg gikk på en bitte liten smell rundt 25 km, sier Skog. Hun legger til:

– Jeg er ingen maratonløper. Det er bare det at jeg liker å være med på det som skjer. Etter at Vega ble født, kaller jeg det kjerringtrim. Jeg hadde heller ikke tenkt å være med her, men så deltok jeg i Nordmarkstravern for to uker siden. Der fikk deltagerne mulighet til å delta i Oslo Maraton med 20 prosent avslag. Man kan ikke gjøre sånn mot en sunnmøring, ler Skog.

Brande var ledsager

Tonje Brande storkoste seg underveis, selv om hun har mange maraton på samvittigheten.

– Jeg har sluttet å telle maratonløp, sier ålesunderen, som har bestetid på 3.09. Nå ble det omtrent 3.40.

– Tonje kunne ha løpt en halv time fortere uten meg. Tonje har vært min ledsager, skyter Cecilie Skog inn.

– Nå har vi et hyggelig samarbeid, mener Brande.

Cecilie Skog er en aktiv kvinne som alltid har noe på gang.

– Det neste nå er Tjukken og Lillemor 2, sier Skog om en ny TV-serie som kommer neste år. Utenom dette holder hun foredrag, og pønsker helt sikkert ut noe mer hun skal gå i gang med.

