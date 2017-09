Har du fedme? I fremtiden kan botox, mageballonger og stimulatorer bli løsningen

I Norge er over halvparten overvektige eller har fedme, og andelen med fedme øker (14 prosent i 2015), viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse.

Fedme gir blant annet økt risiko for diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjertesykdom og flere typer kreft.

I dag finnes det to måter å bli kvitt fedme - livsstilsendring og fedmekirurgi. Men fedmekirurgi er kostbart og risikofylt, og livsstilsendringer mislykkes mange med på lang sikt.

– For å hindre at fedmeepidemien tar helt av, haster det å finne alternativer til fedmekirurgi som kan øke effekten av livsstilsbehandling, sier Jøran Hjelmesæth.

Han er leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo.

Han skisserer fire metoder som forhåpentlig kan supplere livsstilsbehandling og delvis erstatte fedmekirurgi i fremtiden: Botox i magesekken, slankemedisiner, ballong i magesekken og elektriske stimulatorer.

Regn ut om du er overvektig eller har fedme De fleste leger bruker kroppsmasseindeks (KMI) eller body mass index (BMI) for å avgjøre om du har en sunn vekt for høyden din. KMI og BMI finner man ved å ta vekten i kg og dele på høyde ganger høyde i meter. For en person på 1,70 m og 90 kg vil BMI bli 90/(1,70x1,70) = 31. Dette er WHOs definisjoner av kroppsmasseindeks ut fra BMI: 18,5 = undervekt 18,5 og 24,9 = normal vekt 25 og 29,9 = overvekt 30-34,9 = grad 1 fedme 35-39,9 = grad 2 fedme 40 - = grad 3 fedme Kilde: Helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.

Fedmekirurgi I Norge blir det foretatt fedmekirurgi på rundt 3.000 pasienter årlig. Målet med operasjonen er redusert sykelighet, bedret livskvalitet og funksjonsevne. Etter en fedmeoperasjon må man ta vitamin- og B12-tilskudd resten av livet. Man er utsatt for en rekke plager eller følgetilstander, som magesmerter, gallestein, tarmslyng, mangeltilstander, nevrologiske komplikasjoner og tannproblemer. En dansk studie fra 2016 viste at 87 prosent av de opererte opplevde økt livskvalitet 4–11 år etter operasjon. Kilde: Jorunn Sandvik, forsker og lege

Botox i magesekken

De fleste forbinder botox med innsprøytninger i ansiktet for å få vekk rynker. Men i fremtiden kan botox også bli brukt til å få bukt med fedme. De siste årene har det blitt forsket på effekten av å sprøyte botox inn i magesekken. I første omgang på rotter, men nå er forskere ved St. Olavs hospital i Trondheim i gang med en større studie på mennesker.

– Vi kan ikke si så mye om resultatene ennå. Men dyreforsøk har vist god effekt. Det ser ut til at metoden påvirker matinntak, sier Bård Kulseng, leder for Regionalt Senter for Fedmeforskning og Innovasjon, St. Olavs hospital, og professor ved NTNU.

Rotter som fikk botox i magesekken gikk eksempelvis ned 20-30 prosent i vekt på fem uker. Botoxen lammer forbigående vagusnerven - som er med på å styre sultfølelsen.

– Hvor lenge varer effekten?

– Det vet vi ikke ennå. I dyreforsøk har effekten av en injeksjon vart i tre-fire måneder. Men det er ikke gjort studier over lengre tid, sier han.

– Hvor lang tid tror du det vil ta før dette eventuelt blir et tilbud til dem med fedme i Norge?

– Det er vanskelig å svare på. Men om resultatene blir slik vi håper, ønsker vi å gjøre en studie på flere pasienter med fedme i samarbeid med andre behandlingssentre. Slik det er med all fedmebehandling forventer vi ikke at denne behandlingen alene skal kunne hjelpe alle, sier Kulseng.

Ballong i magesekken

Er magesekken full, reduseres metthetsfølelsen. Dette er også filosofien bak en ny metode for å gå ned i vekt. Den går ut på å svelge en ballong på størrelse med en en stor Ibux-tablett. I denne er det festet et lite rør som legen sprøyter vann i, slik at ballongen i magesekken fylles. Ballongen vil smuldre opp etter fire-åtte måneder.

– Kirurgi er effektivt. Men det er dyrt, stort og livsvarig inngrep som kan ha en del bivirkninger. Hvis dette kan hjelpe mange å gå ned i vekt på en enklere, billigere og mer skånsom måte, hadde det vært fantastisk, sier Michael Bretthauer, professor ved Universitetet i Oslo.

De ønsker nå å gjøre en toårig studie i samarbeid med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, men foreløpig mangler de midler.

– Det er forsket veldig lite på svelgbare ballonger. Vi vil finne ut om det virker, hvor mye man går ned i vekt og hva bivirkningene kan være, sier Bretthauer, og viser til en mindre studie som viste at metoden ga en vektnedgang på 10–11 kg på fire måneder.

De svelgbare ballongene er et steg videre fra en type magesekkballonger som lenge har vært i bruk. Ulempen ved disse er at de ikke kan svelges, og at pasienten derfor må i narkose både når ballongen legges inn og tas ut.

- Hvis studien deres viser god effekt av svelgbare ballonger. Hvem kan ha nytte av dem i fremtiden?

– Vi vil prøve det ut på de som er overvektige, men ikke alvorlig overvektige (BMI mellom 30 og 35), og har diabetes type 2. Vi vet at diabetes type 2 er assosiert med tidlig død og hjerte- og karsykdommer, så hvis de blir kvitt diabetes ved vekttap, så hadde det vært fantastisk, sier han.

Ballongen er ikke tilgjengelig for vanlig bruk ennå, men må testes i denne og andre studier.

Slankemedisiner

To slankemedisiner er godkjent i Norge: Saxenda og Mysimba. Begge er effektive og har dokumentert god virkning fordi de inneholder forskjellige virkestoffer som påvirker metthets- og sultfølelsen, ifølge professor Jøran Hjelmesæth.

Han har selv ledet den norske delen av en internasjonal studie på Saxenda. Den har vist å gi økt effekt av livsstilsbehandling. Det vil si at hvis du går ned 3–5 prosent i vekt i løpet av ett år, så vil du gå ned dobbelt så mye om du tar disse tablettene – og effekten er vedvarende, ifølge Hjelmesæth.

Han mener det er stor sannsynlighet for at begge de godkjente medisinene vil komme på markedet i Norge før jul. Men såfremt de ikke kommer på blå resept, vil det anslagsvis koste 1000–3000 i måneden å bruke disse.

Medisinene kan skrives ut av lege til voksne pasienter med BMI på 30 eller mer, eller over 27 om de samtidig har enten type 2 diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller søvnapné.

– Medisinen har vist seg å være effektiv i minst tre år, sier Hjelmesæth.

– Du er ikke redd for at mange vil gå den lette veien og ta medisiner i stedet for å spise sunnere og trene?

– Nei, forutsetningen er at man gjør begge deler samtidig. Tar du disse tablettene, men spiser like usunt og er like inaktiv som før, så går du ikke ned i vekt. Dessuten, går du ikke ned fem prosent i vekt de første tre-fire månedene, så må du slutte på medisinene, sier Hjelmesæth.

Elektriske stimulatorer

Nylig godkjente det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA), en pacemaker som blokkerer signaler fra vagusnerven. Denne nerven påvirker blant annet metthetsfølelsen.

Pacemakeren kan slås av og på med en fjernkontroll, og ble godkjent etter en studie fra 2014. Den viste at gruppen som slo på pacemakeren gikk ned 8,5 prosent mer i vekt enn kontrollgruppen som ikke slo på stimulatoren.

Denne metoden har flere ulemper, som også legen Jen Gunter omtaler i sin blogg. Blant annet er stimulatoren dyr, krever et kirurgisk inngrep og langtidseffektene er usikre.