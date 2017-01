Norsk studie omtalt i verdens største nyhetsmagasin: Slik kan aktivitet motvirke depresjon hos barn

Fra før vet vi at fysisk aktivitet for voksne bidra til å forebygge psykiske plager. I noen tilfeller kan til og med fysisk aktivitet fungere som en slags medisin mot enkelte lidelser.

Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.

Gjelder samtlige barn

Studien fra NTNU ble denne uken publisert i det anerkjente tidsskriftet Pediatrics. I denne studien har altså forskerne sett på om aktive barn får færre mentale problemer enn inaktive barn.

Forskerne har fulgt barna fra de var seks til de var ti år gamle. Annethvert år har barn og foreldre blitt dybdeintervjuet. Resultatene var entydige: Fysisk aktive barn har vesentlig mindre sannsynlighet for å få depressive symptomer enn mindre aktive barn har. Resultatene var uavhengig om barna hadde psykiske plager fra før eller ikke.

– Dette er undersøkt på alle barna i studien. Det er noe som skiller seg fra tidligere studier. Ofte er man interessert i å behandle de som får diagnosen, men vi finner at det gjelder for alle barn. Det er en liten, men forebyggende effekt for alle, sier førsteforfatter Tonje Zahl.

Zahl er doktorgradsstipendiat på NTNU og har jobbet med studien i et par år. Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten. Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.

Høna eller egget?

Forskerne stilte seg også følgende spørsmål: Gjør symptomer på depresjon at barn blir mer inaktive eller vil barn som er inaktive være mer utsatt for depresjon?

– Vi finner ingen sammenhengen mellom inaktivitet og depresjon. Barn blir hverken inaktive fordi de er deprimerte, eller deprimerte fordi de er inaktive. Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.

Hun kjenner heller ikke til at det er gjort studier på dette tidligere. At det ikke er en slik sammenheng hos barn er spesielt, mener forskeren.

– For voksne vet vi at det er en sammenheng mellom depresjon og inaktivitet. Det finner vi ikke blant så små barn i vår studie, forklarer hun.

Forskerne har også funnet ut at tiden man er aktiv betyr mer enn tiden man er inaktiv. Det gjør for eksempel ikke noe at et barn sitter foran TV-en en dag, så lenge de er fysisk aktive andre dager.

– Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, sier Zahl.

Forskningen har gått viralt

Studien har ikke bare vekket oppsikt her i Norge. Et av verdens største magasiner, amerikanske Time Magazine, har publisert en artikkel med tittelen «Hvordan trening kan hjelpe deprimerte barn».

– Det er ganske surrealistisk. Det er min aller første artikkel, så det var litt heftig. Intervjuet med Time Magazine var det aller første jeg har gjort, ler Zahl, før hun litt mer alvorlig legger til:

– Det er deilig at det vi holder på med når ut og får den nytteverdien vi syns det fortjener. Det var utrolig stas.

Saken fra Time Magazine er blitt sitert i flere verdensdeler. Blant annet har hun sett navnet sitt i indonesiske nettaviser og hos viralnettsiden Reddit.

For forskeren er det naturlig nok en litt spesiell dag, når telefonen ringer fra alle verdenshjørner. Men det forteller henne noe viktig.

– Det er nok fordi alle ønsker å gjøre det beste for barna sine. Folk tenker at dette er nyttig. Det er jo noe man lett kan gjøre noe med også, på skolen eller i fritiden. Det er noe som gjelder alle, mener hun.