Følg vår direkterapportering fra sykkel-VM

I dag er det klart for VMs store høydepunkt, sykkelproffenes fellesstart over 270 knallharde kilometer.

Så langt har VM vært litt stang ut for de norske syklistene. To åttendeplasser i juniorklassen er foreløpig de to høydepunktene på herresiden, mens kvinnene fikk en sjuendeplass for Susanne Andersen. Søndag jakter Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff edelt metall i Bergen.

– Jeg tør jo å si at jeg håper på norsk gull. Vi har jobbet ganske hardt med å få alt på skinner, så det står jeg inne for. Jeg har sagt at løypa ligger litt bedre til rette for Edvald så jeg kan godt si ham, men jeg er ikke noe mindre fornøyd hvis Alex skulle vinne. Oddsen tipper litt til fordel for Edvald, men det er sjelden det går slik oddsen vil, sier Stig Kristiansen til NTB.

VM-løypa i Bergen har vist seg som veldig tøff. Runden på 19,1 kilometer som rytterne skal gjennom tolv ganger i løpet av over sju timer er i drøyeste laget for de fleste. Rittet starter først ute på Sotra og det skal sykles nesten fire mil før man starter på rundbaneløypa.

Bergens Tidende rapporterer direkte med tekst og bilder gjennom hele dagen. Du følger utviklingen nedenfor.