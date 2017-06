Kristoff om eget lag: – Føler de har gått bak ryggen på oss

– Vi er opprørt begge to over det som har skjedd. Vi føler de har gått bak ryggen på oss. Det er ikke noe vi får gjort noe med, det er ikke jeg som tar ut laget, og jeg har ikke blitt spurt om hvem jeg vil ha med heller.

Det sier Alexander Kristoff til NRK .

I går kom nyheten om at Michael Mørkøv, Kristoffs fremste medhjelper i en spurt, ikke blir tatt ut på Katushas lag til Tour de France.

Disse skal hjelpe Kristoff

Sykkellaget har i dag bekreftet hvilke ryttere som skal til Frankrike:

Tony Martin, Alexander Kristoff, Marco Haller, Reto Hollenstein, Robert Kiserlovski, Maurits Lammertink, Tiago Machado, Nils Politt og Rick Zabel, er laget Katusha stiller med.

Dermed er det bekreftet at hverken Mørkøv, eller norske Sven Erik Bystrøm, blir å se i verdens største sykkelritt.

Kristoff gikk i går ut og var kritisk til at hans danske opptrekker blir vraket. På spørsmål fra NRK om han føler det er et tegn på at laget ikke ønsker å beholde ham lenger, svarer han:

– Jeg føler det som et lite tegn på det. Men vi er i samtaler fortsatt, og jeg synes laget har vært et bra lag for meg, så det er fortsatt mulig at jeg blir. Men jeg må jo ta en helhetsavgjørelse, og dette er en ting som kommer inn nå som ikke er positivt for forlengelse, svarer rogalendingen.

– Kan hende de har mistet troen på meg

– I de to siste løpene, i California og Dauphiné, er det jo jeg som ikke har prestert. Opptrekket har for så vidt vært bra. Så det kan hende de har mistet litt troen på meg, sier han.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, er overrasket over at Robert Kiserlovski er tatt med i Katushas tropp.

– Jeg skjønner ikke hva de skal med Kiserlovski. De kunne heller bygget et skikkelig lag rundt Kristoff ved å ta ut Mørkøv. De hadde hatt et ekstremt bra spurt-tog om de tok han med, sier Kaggestad til TV 2 .