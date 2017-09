Politiet måtte sende forsterkninger til VM-løypene

Tusenvis av mennesker har samlet seg langs løypene opp til Fløyen under onsdagens VM-tempo.

Noen har overnattet, og mange hadde vært på plass i flere timer da rittet begynte klokken 13. Publikumet lager en stemning som gir assosiasjoner til Tour de France.

– Dette er VM i folkefest! skriver Bergens Tidende i sitt direktestudio.

Bergen koker: Se bildene fra folkefesten her

Politiet sendte forsterkninger

Arrangørene kunne glede seg over solskinn under den eneste VM-øvelsen som går opp til Fløyen.

Det var flere tilskuere enn politet så for seg. NRK meldte at politet sendte ut forsterkninger til løypene før rittet kom i gang.

Arrangøren måtte på grunn av folkemengdene sperre tilgangen til VM-løypene ved Skansen. Det betyr at tilskuere som ikke allerede hadde passert passert, ikke kom seg lenger opp i løypen.

– Vi har litt mer folk der enn hva vi tenkte, og har en god del ekstra politifolk. Akkurat nå mens jeg snakker med deg, kjører vi opp traseen med motorsykler for å forsikre oss om at det går bra, bekrefter operasjonsleder Lars Geitle overfor BT.

– Hvordan oppfører folk seg?

– Jeg har ikke hørt noe negativt, så det virker som at folk retter seg etter de beskjedene de får.

– Helt enormt

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen har tatt seg gjennom folkehavet opp mot Fløyen, på en ferd der han var svært populær blant de mange tusen tilskuerne.

– Dette er helt enormt. Publikumsantallet overgår min villeste fantasi og været er bedre enn forventet. Det er helt rått, sier Lauritzen til BT.

Han fryder seg over bergensernes oppmøte, men har én bekymring: At det skal skje uhell når publikum kommer som tettest på rytterne.

– Jeg er litt redd for det. Det er viktig med folkefest, men viktigst er en rettferdig konkurranse. Jeg håper alle kjenner sin besøkelsestid og ikke løper ved siden av rytterne med fare for å forårsake velt. Det vil ødelegge mye av den fantastiske opplevelsen ryttere, publikum og TV-seere over hele verden får oppleve, sier Lauritzen.

Edvald Boasson Hagen er det nærmeste Norge kommer medaljekandidat under onsdagens temporitt. Han starter klokken 16.09.

Dagens ritt har vært omdiskutert for den bratte sisteetappen opp Fløyen, og flere syklister har meldt at de må bytte sykkel for dagens løp.