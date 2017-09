Refser landslagstrener etter VM-vraking: – Han har noe mot henne

Mandag ble Norges tropp til VM-fellesstarten for kvinner endelig klar: Emilie Moberg, Vita Heine, Susanne Andersen, Katrine Aalerud, Ingrid Moe og Stine Borgli utgjør det norske laget.

Nå er landslagsledelsen i hardt vær. Ingrid Lorvik mener nemlig landslagssjef Carl Erik Pedersen har bevisst motarbeidet henne. Sportslig leder i Lorviks klubb CK Victoria, Sturla Johansen, går hardt ut mot Pedersen.

I en e-post – som først ble gjengitt av TV 2 – beskylder Johansen landslagsledelsen for å «bruke trynefaktor mot enkeltutøvere».

– Seks andre passer bedre

Laget er tatt ut av Carl Erik Pedersen, som er landslagstrener for kvinner, i samråd med landslagssjef Stig Kristiansen og sportssjef Hans Falk. Slik svarer sistnevnte på hvorfor Lorvik er utelatt:

– Vi bedømmer det slik at seks andre passer bedre som lag i VM-løypen. Vi vet at hun har veldig god kapasitet, men vi mener de seks er et bedre lag. Jeg skjønner at hun er skuffet. Det kan være hårfint om man kommer med eller ikke. Det er mange som ønsker å være med som synes de selv er kvalifisert, sier Falk.

Carl Erik Pedersen har ikke besvart gjentatte henvendelser fra Aftenposten tirsdag. Tidligere på dagen sa han imidlertid følgende til TV 2:

– Det er alltid uenighet om uttak. Det er bestandig vanskelig. Det er forståelig at utøvere blir frustrerte. Det er flere utøvere som har vært inne i bildet som er det, men vi må gjøre et uttak. Jeg føler vi har landet på det laget som gjør at vi kan få et best mulig resultat, sa han.

Pedersen ønsket ikke å kommentere den personlige kritikken fra CK Victoria overfor TV 2.

– Fikk ikke muligheten

Selv er Ingrid Lorvik knust over at hun ikke får representere Norge på hjemmebane. Hun skjønte det imidlertid i god tid før mandagens offentliggjøring.

– Det som var mest feil var uttaket til Ladies Tour of Norway. Jeg fikk ikke muligheten til å kjøre meg inn på VM-laget. Jeg var i veldig god form før det, forteller Lorvik.

Under Ladies Tour of Norway i august stilte flere av Norges beste ryttere til start for Team Hitec Products. I tillegg fikk seks syklister representere det norske landslaget i rittet. Da Lorvik ble vraket, var hun dypt frustrert over landslagsledelsen.

I en tekstmelding til Trønderbladet kom Lorvik med knallhard kritikk mot Carl Erik Pedersen.

– Håper virkelig han får svi for dette uttaket. Vi kunne ikke hatt en mer inkompetent og lite engasjert landslagssjef, skrev Lorvik.

Lorvik sier hun ikke var klar over at tekstmeldingen skulle komme på trykk, men hun understreker at hun står for det hun skrev.

– Tror du kritikken du kom med påvirket VM-uttaket?

– Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror han (Pedersen, journ.anm.) hadde bestemt seg før det. Derfor var det ikke avgjørende i det hele tatt, sier Lorvik.

– De plukker hvem som helst andre

31-åringen fra Melhus mener det er urimelig at hun ikke har fått flere sjanser til å vise seg frem i år. Hun før støtte fra CK Viktoria-leder Sturla Johansen. Han mener Lorviks resultater var mer enn god nok til å få tillit i Ladies Tour of Norway.

Johansen trekker blant annet frem 3.-plassen i NM-fellesstarten. I tillegg trekker han frem innsatsen i Thüringen Ladies Tour, der Lorvik blant annet ble nummer 8 på den siste etappen i konkurranse med flere av verdens beste syklister. Selv om Johansen erkjenner at VM-klare ryttere som Emilie Moberg og Susanne Andersen har prestert godt på flate etapper i år, mener han det er Lorvik som er best av de norske i tøffe løyper som den i Bergen.

– Jeg hadde ikke reagert om det var en flat løype under VM i Bergen, sier Johansen.

Han kan imidlertid ikke forstå at landslagsledelsen mener seks norske ryttere er bedre rustet enn Lorvik til VM-fellesstarten.

– Vi har dokumentert resultatene hennes denne sesongen, sier Johansen.

– Det toppet seg da hun ble vraket til Ladies Tour, der seks ryttere ble tatt ut. Da tok de fra henne muligheten til å bevise enda mer. Da kunne hun enten vist hva hun var verdt, eller syklet seg ut av diskusjonen. Men de velger ikke å la henne få sjansen. De plukker hvilken som helst annen rytter, fortsetter han.

– I e-posten til forbundet skrev du at det handlet om «trynefaktor». Kan du utdype det?

– Carl Erik har noe mot henne. Han har bestemt seg for at hun ikke er noe å satse på. Det har ingen betydning hvor godt hun presterer. Jeg skal være forsiktig med å si at det er trynefaktor over hele linjen. Jeg mener det er trynefaktor mot Ingrid.

Ingrid Lorvik sitter med det samme inntrykket som Sturla Johansen.

– Det føles veldig sånn. Jeg har prestert best av alle rytterne, og likevel blir jeg ikke tatt ut.

– Det går hett for seg

Aftenposten har ikke lykkes med å få en kommentar fra Pedersen om påstanden om at han «har noe mot» Lorvik. Sportssjef Hans Falk avviser imidlertid at det ligger noe personlig bak uttaket.

– Det er ikke personlig. Jeg tror og håper at alle idrettsledere vil ha et bra lag som mulig. Det er sportslige grunner som ligger bak. Carl Erik synes han har et bedre lag med de seks rytterne med. Hadde han synes en annen rytter var bedre, hadde hun vært på laget, sier Falk.

Sportssjefen var selv med å diskuterte laguttaket med Carl Erik Pedersen og Stig Kristiansen.

– Det er alltid sånn at vi diskuterer, og at vi har litt forskjellig syn. Vi må bli enige om en beslutning. Carl Erik er tettest på utøverne. Derfor veier hans argumenter tungt, sier Falk.

– Ville du at Lorvik skulle være med i VM-troppen?

– Jeg kan ikke si at jeg hadde ønsket det. Når vi diskuterer de ulike konstellasjonene, er vi enige om beslutningen til slutt. På veien tid hadde vi litt forskjellig syn på taktikken og hvordan løpet ville utvikle seg. Det er høyt under taket og vi diskuterer. Det går hett for seg. Men når beslutningen er tatt, står vi alle bak det.

Avslutter samarbeid

De siste tre årene har CK Victoria samarbeidet med landslaget. Avtalen har vært at klubben har bidratt med støtteapparat i utenlandske ritt, mot kompensasjon fra forbundet.

Nå truer imidlertid sportslig leder Sturla Johansen med å avslutte samarbeidet.

– Hvis det ikke skjer endringer der nå, avbryter vi samarbeidet med umiddelbar virkning, sier Johansen.

– Hvilke endringer krever du?

– Det må skje en helomvending i hvordan de behandler utøverne. Toppledelsen skal jeg ikke si så mye om. Det er først og fremst Carl Erik.

Når han blir konfrontert med trusselen om å avbryte samarbeidet, forteller Falk at han gjerne møter representanter for CK Victoria etter VM.

– Vi ønsker å ha en bra relasjon til klubbene. Nå må vi fokusere på VM. Laget er tatt ut, og nå er det VM som gjelder. Etter VM ønsker både jeg og CK Victoria å diskutere hva vi kan gjøre bedre, og hva de mener har gått galt i prosessen.

– Ikke veldig motivert

Lørdag 23. september må Lorvik uansett følge fellesstarten på TV. Hun virker tydelig preget av konflikten med landslagsledelsen. Nå er hun usikker på veien videre som toppidrettsutøver.

– Akkurat nå er jeg ikke veldig motivert. Man legger ned veldig mye jobb og tid. Ladies Tour of Norway og VM var sesongens store mål. Jeg føler jeg har gjort alt jeg kan. Jeg viser at jeg er i form og har tatt store steg, både på det fysiske, tekniske og feltkjøring, som jeg har jobbet mye med. Det er akkurat som om ham ikke tror på meg når jeg snakker til ham.

