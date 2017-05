Sykkelrytteren latterliggjøres for denne pinlige tabben

Fernando Gaviria vant den femte etappen av storrittet i Giro d’Italia, etter å ha slått konkurrentene i en massespurt.

Men det er ikke han alle prater om i sykkelverden etter etappen.

For Luka Pibernik gikk på en tabbe man har sett flere ganger tidligere, men som får publikum til å smile like bredt hver gang det skjer.

– Han kommer nok til å få høre den

Den slovenske rytteren, som sykler for Bahrain Merida, syklet over målstreken langt foran resten av feltet. I god tro om at han var ferdig med dagens kraftprøve, strakk han hendene i været og jublet villt.

Det var bare ett lite problem: Det var fortsatt fem kilometer - eller én runde - igjen av den 159 kilometer lange etappen med målgang i Messina.

– Han gjør en feil som ikke er den første som gjør, og blir sikkert ikke den siste. Han tror han vinner etappen, men har sovet på lagmøtet. Får ikke med seg at det er en runde til. Kommer nok til å få høre den der, sa Eurosport-kommentator Arild Eriksen etter rittet.

Nederlandsk leder

I sosiale medier var det mange som fikk seg en god latter:

Vi nordmenn husker kanskje en lignende situasjon i fjor, da Alexander Kristoff knyttet neven og jublet litt for tidlig etter en etappe av Tour de France. Da snek Peter Sagan seg foran med minst mulig margin.

Jakub Mareczko, Sam Bennet og Andre Greipel kom nærmest Gaviria i spurten på onsdagens etappe.

Bob Jungels leder rittet sammenlagt etter fem etapper. Britene Geraint Thomas og Adam Yates følger henholdsvis seks og ti sekunder bak.

Rittet fortsetter torsdag.