– Nina viste hvilken god skiløper hun er

Sportssjef Claus Ryste var imponert over Nina Løseths sterke kjøring under kveldsrennet i Flachau tirsdag. Etter en forrykende finaleomgang endte Løseth på andreplass, bak svenske Frida Hansdotter.

– Ser vi på tidene fra 2. omgang var Nina nest best, bare 1/10 bak Mikaela Shiffrin. Særlig i mellompartiet viste Nina hvilken god skiløper hun er. Hun var aggressiv og fikk bevist at formen er bunnsolid.

En verdenscuptriumf

Sa sunnmøringen Ryste til smp.no, kort tid etter at Nina Løseth hadde sikret seg sin nest beste plassering i slalåm i verdenscupen.

Hun har en seier å se tilbake, fra italienske Santa Catarina for ett år siden.

Småsjuk

– Nina har vært litt småsjuk i det siste, og hatt et par utkjøringer. Derfor gjorde kjøringa i Flachau godt for sjøltilliten foran, la Ryste til.

Kan ta VM-medalje

For neste slalåmrenn for damenes verdenselite er nettopp under VM i St. Moritz, i neste måned.

Det lukter VM-medalje av 27-åringen fra Ålesund og Spjelkavik IL slik hun opptrådde tirsdag kveld!