100 dager igjen til OL-start – hva rekker de norske gullhåpene på den tiden?

Tirsdag er det nøyaktig 100 døgn til de første øvelsene i De olympiske leker i Pyeongchang starter. Det er curling som får æren av å starte. Første runde i curling begynner tidlig på morgenen den 8. februar. Den offisielle åpningen av OL finner riktignok ikke sted før dagen etter, men om 100 dager er altså lekene i Sør-Korea i gang.

I løpet av 17 dager skal utøvere fra 15 forskjellige idretter kjempe om de 259 medaljene som er laget til lekene.

Norge har en stolt tradisjon i olympiske vinterleker. I løpet av lekenes historie har Norge tatt både flest medaljer totalt (329) og flest gull (118). Før lekene i Sør-Korea er det mange nordmenn med medaljeambisjoner.

Men hva får man egentlig gjort på 100 dager? Hvordan sørger utøverne for å være i sitt livs form til OL? Hvordan blir veien til sesongens store mål?

Marit Bjørgen (37), seks gull, tre sølv og en bronse i OL:

– Man kan få til mye på 100 dager dersom man har et grunnlag. Men man kan også gjøre mye galt. Man kan trene for mye og konkurrere for mye. Da tar det fort noen måneder å komme seg opp igjen. Jeg kunne kanskje ha gjort en del annerledes foran VM i Falun i 2015. Da gikk jeg Tour de Ski og var i veldig god form gjennom Touren og ukene etter. Men så fikk jeg en nedtur og var ikke form til VM. Nå dropper jeg Tour de Ski og satser på formtopp i februar. Og som alltid – medalje er målet.

Kjetil Jansrud (32), ett gull, ett sølv og en bronse i OL:

– Man rekker veldig mye på 100 dager, men veldig lite når det gjelder sportslige forberedelser. Når vi vet hvor nivået ligger i store mesterskap, så er det egentlig ikke så mye man får gjort. Jeg skal kjøre en halv verdenscupsesong før OL. Det er jo litt, det også. Som alpinist må jeg sørge for at jeg er i mitt livs form i hvert eneste renn. For oss er det ikke lett å spisse formen inn til en spesifikk dag. Du kan toppe den fysiske formen, men for vår del er det en bred miks av det mentale, taktikk, teknikk og andre ting som spiller inn. Dette kan variere litt i løpet av sesongen. Jeg mener det beste jeg kan gjøre, er å forberede meg som til alle andre renn. Når OL kommer, må jeg vite at jeg har gjort det bra tidligere i sesongen, at jeg ikke må bevise noe der borte.

Slik er OL-programmet Her er noen av de mest sentrale OL-øvelsene sett med norske øyne. Starttidspunktene er i norsk tid (lokal tid i parentes): Alpint: Utfor, menn – 11. februar 03.00 (11.00) Super-G, menn – 15. februar 03.00 (11.00) Storslalåm, menn – 18. februar 02.15 (10.15) Slalåm, menn – 22. februar 02.15 (10.15) Skiskyting: 7,5 km sprint, kvinner – 10. februar 12.15 (20.15) 10 km sprint, menn – 11. februar 12.15 (20.15) 10 km jaktstart, kvinner – 12. februar 11.10 (19.10) 12,5 km jaktstart, menn – 12. februar 13.00 (21.00) 15 km kvinner – 14. februar 12.05 (20.05) 20 km menn – 15. februar 12.00 (20.00) 12,5 km fellesstart kvinner – 17. februar 12.15 (20.15) 15 km fellesstart menn – 18. februar 12.15 (20.15) Stafett kvinner – 22. februar 12.15 (20.15) Stafett menn – 23. februar 12.15 (20.15) Langrenn: 15 km skiathlon kvinner – 10. februar 08.15 (16.15) 30 km skiathlon menn – 11. februar 07.15 (15.15) Sprint, individuelt – 13. februar 09.30 (17.30) 10 km kvinner – 15. februar 07.30 (15.30) 15 km menn – 16. februar 07.00 (15.00) Stafett kvinner – 17. februar 10.30 (18.30) Stafett menn – 18. februar 07.15 (15.15) Lagsprint – 21. februar 09.00 (17.00) 50 km menn – 24. februar 06.00 (14.00) 30 km kvinner – 25. februar 07.15 (15.15) Curling: Curling: Finale, menn – 24. februar 07.35 (15.35) Ishockey: Finale, menn – 25. februar 05.10 (13.10) Kombinert: Normalbakke/10 km langrenn – 14. februar 07.00/09.45 (15.00/17.45) Stor bakke/10 km langrenn – 20. februar 11.00/13.45 (19.00/21.45) Lagkonkurranse – 22. februar 08.30/11.20 (16.30/19.20) Hopp: Normalbakke, menn – 10. februar 13.35 (21.35) Normalbakke, kvinner – 12. februar 13.50 (21.50) Stor bakke, menn – 17. februar 13.30 (21.30) Lagkonkurranse, menn – 19. februar 13.30 (21.30) Skøyter: 5000 m, menn – 11. februar 08.00 (16.00) 1500 m, kvinner – 12. februar 13.30 (21.30) 1500 m, menn – 13. februar 12.00 (20.00) 1000 m, kvinner – 14. februar 11.00 (19.00) 10000 m, menn – 15. februar 12.00 (20.00) 500 m, menn – 19. februar 12.00 (20.00) Lagtempo, kvinner og menn – 21. februar 12.00 (20.00) 1000 m, menn – 23. februar 11.00 (19.00) Snowboard-øvelsene går på natten norsk tid, mens freestyle er fordelt på natt og formiddag.

Daniel André Tande (23), ett VM-gull i skiflyvning:

– Du rekker ganske mye. Du rekker sikkert å lære deg å spille bordtennis, for eksempel. Jeg får konkurrert veldig mye, ettersom det blir mange renn før OL starter. Jeg skal terpe på tekniske arbeidsoppgaver, mye av det samme som jeg har gjort siden jeg var 16 år. Det blir å terpe på utgangsposisjonen slik at jeg treffer skikkelig på hoppkanten. Enkelte dager er jeg ikke så god på det, men jeg er flink til å kjenne igjen hva feilen er. Da er det enklere å gjøre endringer, jeg vet hva som kreves.

Martin Johnsrud Sundby (33), ett sølv og en bronse i OL:

– Jeg har tenkt å rekke mye. Vi går jo inn i en sesong. Vi må velge om vi skal være dønn seriøse i noen få konkurranser, eller om vi skal rekke flest mulig. Hvis status pr. i dag hadde vært forferdelig dårlig, kunne jeg nok dratt det ganske langt på 100 dager. Ser jeg 100 dager tilbake i tid, har det skjedd mye. Hvis du går inn i en sesong nå og ser at det er noe du har bommet på i løpet av sommeren og høsten, så kan man hente seg inn igjen på 100 dager.

Tiril Sjåstad Christiansen (22), to gull og to sølv i X-games:

– Vi er for fullt i gang med trening og konkurranser. Når man først kommer seg ut av komfortsonen og får trent godt, er det mye man kan lære seg på 100 dager. Jeg har trent mye skikjøring frem til nå. Nå har jeg planer om å lære meg noen nye ting og jobbe med et par ting. Det blir selvsagt ikke noe helt nytt, men man rekker å jobbe med en del. Vi får se, vi vet litt hva vi går til i Sør-Korea, vi har kjørt løypen før. Vi prøver å trene mest mulig på det som vil møte oss. Mitt mål er egentlig å unngå skader.

Håvard Lorentzen (25), VM-sølv skøyter sprint:

– Fra nå og frem til OL blir det veldig mange konkurranser. Det betyr at jeg ikke får trent så mye. Men grovarbeidet er gjort. Det kommer til å handle om å "fintune" formen og terpe på detaljer. Men jeg håper å kunne få med meg en verdenscupseier i løpet av de 100 dagene som gjenstår før OL. Det vil gi trygghet og selvtillit inn mot lekene. Målet er en medalje i OL og forhåpentlig å være fornøyd når jeg reiser derfra. Hvis ikke får jeg en mulighet til revansj i sprint-VM helgen etter.

Henrik Kristoffersen (23), bronse i OL, seks junior-VM-gull:

– Man rekker å kjøre mange renn. Det er litt annerledes i alpint enn i utholdenhetsidretter. Du kan ikke toppe formen på samme måte. Du må finne flytsonen, som mange sier. Den finner du stort sett bare gjennom å kjøre renn. Det er den normale hverdagen som gjelder. Det var vel Mika Kojonkoski som en gang sa at «normal is good enough». Hvis du skal gjøre noe annet frem til OL, da tror jeg fort det kan gå skeis. Vi prøver å hvile litt mer og være litt friskere inn til mesterskap. Men bortsett fra det skaffer du deg flyten ved å kjøre bra i renn og på trening. Det er veldig annerledes sånn sett.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), tre gull, ett sølv, fem bronse fra VM:

– 100 dager er over tre måneder. På den tiden kan du kan gjøre mye galt, men du kan søren meg gjøre mye bra også. Vi har tre måneder med sesong før OL. Så tenker man kanskje at man skal «være der» idet sesongen begynner, men erfaringsmessig skjer det mye på de tre månedene. Jeg vet hva som fungerer for min del. Det er å ha ro rundt meg så jeg får gjennomført treningsøktene etter planen. Jeg skal ikke være veldig sliten på noe som helst tidspunkt. Ikke tøye strikken, gjerne være litt alene.

Emil Hegle Svendsen (32), fire gull og en sølv i OL:

– Det meste av jobben er gjort i sommer og høst. Det er en haug med verdenscuprenn før vi skal til OL. Det er bare å komme inn i rytmen og å hvilke nok innimellom. Det er viktig å ikke trene for mye og å komme til OL med fulladede batterier. Det er finpussen som gjenstår nå. Skytingen må stemme 100 prosent. 90 holder ikke. Løypene i Pyeongchang passer meg bra dersom jeg er i form. Skytebanen er vanskelig. Det er krevende, og det vil være desto mer tilfredsstillende å vinne OL-gull.

Tiril Eckhoff (27), ett gull og to bronse i OL:

– På 100 dager kan man gjøre veldig mye bra, men også veldig mye dumt. Det er mulig å snu ting på de siste 100 dagene. Min plan er å gå mange renn i verdenscupen, få ny erfaring for så å legge opp til en formtopp i Sør-Korea. Jeg har samtidig gjort veldig mye riktig og bra de 200 dagene som har gått forut for det første verdenscuprennet. Jeg håper å komme hjem med en medalje. Klarer jeg det, så er jeg fornøyd med egen OL-innsats.