Alpinjentene må leve med 16 års medaljemas

ST.MORITZ: Ålesund-jenta hadde et berettiget håp om medalje i VM-slalåmen i St. Moritz. Hun har vært stabilt god i verdenscupen gjennom hele sesongen og ligger på femteplass i slalåmcupen. Hennes beste plassering var annenplassen i prestisjerennet i Flachau.

Men mesterskap og Løseth har ikke vært en god kombinasjon før. 27-åringen har to tiendeplasser fra VM å skilte med. Hun har vært åpen om mesterskapsnerver, men denne gang mente hun å ha knekket den koden.

– Jeg følte meg innmari bra i dag. Jeg var rolig, fikk sove i natt. Nervene var under kontroll. Så kommer jeg over den hengkanten der og gjør en nybegynnerfeil. Jeg tenkte at jeg skal være tøff over henget, og så ender det med at jeg blir litt for ivrig. Dermed legger jeg meg inn, og i løpet av kanskje et hundredel skjer det. Jeg har ikke balanse, og så forsvinner skiene, forklarte Løseth etter den vonde førsteomgangen.

Medaljemulighetene var blåst vekk etter bare 16 sekunders kjøring i en løype som må få betegnelsen «enkel».

Maren Skjøld underpresterte også litt etter eget utsagn i den første omgangen:

– Det ble litt passivt. Det er en utfordring for meg når det blir så lett. Jeg holdt igjen litt for mye, var sikkert litt nervøs også, sa VM-debutanten fra Gjøvik som var nummer 15 etter første omgang.

Løseth nekter å tippe eget resultat: - Den tabben gjør jeg ikke lenger

16 år siden sist

Dermed må norsk kvinnealpint leve videre med det evinnelige maset om den siste mesterskapsmedaljen som Hedda Berntsen tok for 16 år siden.

Claus Ryste er alpinsjef og mener Nina Løseth har så gode forutsetninger som mulig for å prestere godt også i mesterskap:

– Hun har en hundre prosent servicemann. Hun har de beste skiene fra Rossignol. Hun har tilgang på de beste folkene på Olympiatoppen. Hun har gjort en fantastisk jobb selv. Hun er topp syv i verden i slalåm, så Ryste og poengterte at dette var snakk om en teknisk feil av Løseth:

– Det som det handlet om her var en innerski. Når du går over den kanten der, så må du gjøre den jobben og stå i den skien.

Mowinckels fartstrener: - Alt er mulig

- Aldri vært bedre

– Om du ser litt forbi Løseth og Mowinckel, hva er status på fremtiden for alpint på kvinnesiden?

– Den har aldri vært bedre.

– Det må du utdype.

– La meg ta et eksempel: Det tok tre, kanskje fire sesonger å få Aleksander Aamodt Kilde fra å være E-cup-vinner (nivå to) til å bli medaljekandidat her. Maren Skjøld vant E-cupen sammenlagt for første gang for Norge noensinne forrige sesong. Hun har vi her, men hun vinner ikke nå. Kristin Lysdahl leder E-cupen nå og var nummer 12 etter første omgang i storslalåm. Vi har også Kristina Riis-Johannessen som er nummer to i E-cupen. I tillegg er det mange jenter rundt dem. Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.