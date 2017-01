Amerikansk storavis om dette svært sjeldne møtet: - Større enn langrenn i Norge

Nyttårsaften var det duket for en norsk duell i NHL da Mats Zuccarellos Rangers beseiret Andreas Martinsens Avalanche.

Dette er første gang duoen spiller mot hverandre i verdens største hockeyliga. Før Martinsen ble klar for Avalanche i 2015, hadde Zuccarello vært eneste nordmann i ligaen i fire år, siden Jonas Holøs spilte for Avalanche i nettopp 2011.

I 2015 skrev VG at de eneste nordmennene som tidligere har møtt hverandre i NHL er Patrick Thoresen og Ole-Kristian Tollefsen, som spilte for henholdsvis Edmonton Oilers og Columbus Blue Jackets.

De to skal ha spilt mot hverandre tre ganger mellom 2006 og 2008.

Nattens møte var med andre ord svært sjeldent.

Det merket storavisen Denver Post seg i forkant av kampen.

– Denne Rangers-Avalanche-kampen er større enn langrenn i Norge, skrev avisen.

Tidlig Zucca-assist

I selve kampen bidro Zuccarello med to assists da Rangers sikret seieren 6-2.

Riktignok var det hjemmelaget ved Cody McLeod som scoret først. Colorado Avalanche tok ledelsen 1-0 etter litt mindre enn to minutter på isen. Fire minutter senere noterte Zucca seg for sin første assist da Chris Kreider utlignet.

Etter ytterligere ti minutter bisto nordmannen igjen da Kreider satte sitt andre mål og sendte New York Rangers i ledelsen. Den ledelsen ble kortvarig, og Blake Comeau sørget for at lagene gikk til pause med to mål hver.

Rangers dro fra

Halvveis i andre periode gikk J.T. Miller alene, og rangers tok på ny ledelsen. Fem minutter senere var det nok en gang Kreider som var sist på pucken. 4-2 til Rangers til andre hvile.

Den siste perioden fulgte samme mønster som den andre. J.T. Miller la på til 5-2 halvveis i perioden, mens det var Jimmy Vesey som fastsatte sluttresultatet til 6-2.

Zuccarello fikk snaut 20 minutter på isen, mens Martinsen måtte nøye seg med litt under seks. Mens førstnevnte altså noterte seg for to assists, satte Martinsen et annet spor etter seg i statistikken. Han endte opp med to minutters utvisning etter å ha sendt Ryan McDonagh hardt inn i vantet i andre periode.

Ny rekord

Rangers er i meget god form om dagen. New York-laget har tatt poeng i 12 strake kamper (9–3–0). Kampen ble en stor milepæl for den svenske målvaktlegenden Henrik Lundqvist. Seieren var hans 390. i NHL. Dermed slo han Dominik Haseks seiersrekord for en europeiskfødt målvakt.

– Hasek har alltid vært til stor inspirasjon for meg. Jeg hadde plakater av ham på veggen da jeg var liten, og jeg fulgte nøye med på spillet hans. Jeg prøvde meg på det han gjorde på isen. Det betyr mye for meg først å tangere rekorden, for så å slå den, sa Lundqvist.

For Colorado Avalanche bare fortsetter nedturen. Martinsens lag har ti strake hjemmetap.

– Vi gjør alltid noe nytt hver kveld for å skyte oss selv i foten. Nok ett tap. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Vi er nødt til å spille helt perfekt om vi skal vinne en kamp for tiden. Er vi bare nesten perfekt, er vi ikke i stand til vinne, sa Avalanches Matt Durchene.

New York Rangers skal tirsdag spille hjemme mot Buffalo Sabres, mens Avalanche reiser til Canada for å møte Vancouver Canuks dagen før.

(©NTB)