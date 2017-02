Den grusomme ulykken kunne ødelagt alt for bronse-Haugen: - De kaller meg «trefoten»

«Ååååååå signe deg, Leif Haugen. Mesterskapets mest fortjente medalje», skrev Kjetil Jansrud på Twitter.

– Selvfølgelig skulle jeg gjerne kjørt fem hundredeler fortere, men da hadde jeg slått Leif, og han fortjente dette så sykt mye, sa Henrik Kristoffersen, igjen på den sure fjerdeplassen. Akkurat som han var i slalåm under VM for to år siden, da to hundredeler fra pallen.

Bronsevinner Leif Kristian Haugen måtte gjennom så mange intervjuer og fikk så mange klemmer at selv gullvinner Marcel Hirscher måtte føle seg litt misunnelig.

– Jeg er veldig glad for at så mange gleder seg på mine vegne, sa 29-åringen. - Jeg har jo jobbet litt for det, la han til.

Haugen har gått den laaaange veien før han endelig kunne klatre opp på pallen for første gang. Og karrièren kunne egentlig sluttet før den kom ordentlig i gang.

Vi lar først pappa Stein Ove slippe til om det som skjedde i 2007.

Åpent brudd

– Det var var super-G-trening på Juvassbreen, og det var selvfølgelig siste turen. Han brøt begge leggbena på det venstre benet. Det var et helt åpent brudd. Heldigvis var ambulansehelikopteret i luften på vei tilbake fra et annet oppdrag. Det er helt utrolig, men han hadde hjelp i bakken etter mindre enn et kvarter. Da var det anestesilege på plass, forteller pappa Haugen.

Sønnen ble flydd til St. Olavs Hospital i Trondheim. Mamma Berit, som da var på en jobb i Sverige, kom seg fort til sykehuset. Alpinisten måtte være der i to uker.

– Det var en fantastisk lege som opererte ham (måtte gjennom tre operasjoner), og han har fremdeles en titanplugg som sitter i leggen, forteller mamma Berit.

– Var det en karrièretruende skade?

– Ja, det sa legen ganske klart da Leif Kristian lå der neddopet. Han kunne ta en mer tradisjonell operasjon og en som var mer risikofylt, men som kunne få ham tilbake i alpinbakken, sier en meget blid Berit Gjelsten Haugen til Aftenposten.

VM-alpinisten har et nært forhold med Bjørn Rune Gjelsten: - En viktig støttespiller

Ledet over Hirscher som junior

– Benet ser ikke pent ut nå heller. Så lenge jeg står i slalåmstøvelen, så fungerer det. Men ellers fungerer det dårlig. Jeg løper ikke spesielt godt. Når vi spiller fotball, kaller de andre meg «trefoten». Jeg har fått erfare at det er kort vei mellom suksess og ikke suksess, forklarte dagens hovedperson selv.

Pappa Stein Ove trekker på nytt frem jobben som legen gjorde:

– Richard B. Henriksen er en kjent basehopper og en utrolig dyktig kirurg. Den jobben han gjorde var det som skulle til for at Leif kunne komme tilbake igjen som alpinist, forteller faren.

En måned etter at sønnen var operert, var han på sykkeltur sammen med faren og syklet to og en halv mil.

– Det gikk jo mest med én fot, da, forteller Stein Ove Haugen.

I junior-VM et drøyt halvår senere ledet Leif Kristian Haugen slalåmen etter første omgang - foran fredagens gullmedaljevinner Marcel Hirscher. I den andre gikk det litt stokk over stein for nordmannen, og han endte på åttendeplass, Hirscher tok sølvet.

- Jeg merker at det er utrolig mye fritid som toppidrettsutøver

- De er her på mine beste renn

Den joviale bæringen innrømmet på pressekonferansen etter rennet at han hadde vært fryktelig nervøs både kvelden før og mellom de to omgangene.

– Heldigvis fikk jeg et bilde på telefonen fra samboer Marthe Gausen Nesvold mellom omgangene. Det var av Olav (sønnen på ni måneder) som virket helt ubekymret over det som skjedde her. Det var faktisk med på å få meg til å slappe av - til å ta ting som de kom. Jeg gjør alltid mine beste renn når de er med, og det er fantastisk at de er her i dag, sa Haugen.

Faktisk var det hele 17 personer i Haugens spesielle heiagjeng på tribunen med medlemmer fra både egen og Marthes familie.

Da Haugen endelig klarte å sette sammen to virkelig gode omganger, viste 29-åringen at slitet gjennom alle disse årene var verdt det. Nå kan han slippe ned skuldrene og kjøre uten nervøsitet i søndagens VM-slalåm. Faktisk har han vært best i slalåm denne sesongen, selv om han alltid tidligere har kalt storslalåm sin beste øvelse.

