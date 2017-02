FIS holder nye testmetoder hemmelige

Generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Sarah Lewis, mener at det blir utrygt å være juksemakere i VM.

Men hvordan de skal luke ut eventuelle juksere vil hun holde for seg selv.

– Akkurat det kan vi ikke fortelle detaljert om. Det vil undergrave antidopingprogrammet, sier Sarah Lewis. Hun er generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Stadig endring

Hun snakker om hvordan eventuelle juksemakere skal avsløres under VM i Lahti de kommende 12 dagene.

– Analysemetodene og testfrekvensen forandre seg hele tiden, sier Sarah Lewis.

– Hva er en suksess for dere i antidopingarbeidet?

– Det er en suksess når en dopet utøver blir tatt. Men samtidig kan ingen positive tester bety at det omfattende antidopingprogrammet i er vellykket, og nødvendigvis ikke at doperne er smartere enn dopingjegerne, sier Lewis.

Slitent omdømme

Den største andelen av et VM på ski i nordiske grener handler om langrenn.

Det skal deles ut 12 gullmedaljer til de som er raskest til å ta seg frem i skauen på langrennsski.

Sarah Lewis smertelig klar over at sporten har klart å opparbeide seg et frynsete rykte de siste par årene. Hovedsakelig handler det om avsløringene av systematisk russisk doping under OL i Sotsji for tre år siden.

Men dopingdommene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har ikke akkurat vært medvirkende til å styrke sportens rykte. Verdens to beste utøvere de to siste årene har vært involvert i saker hvor det er snakk om brudd på dopingreglementet.

Har jobbet lenge med dette

Det hjelper heller ikke på rykte og omdømme at sist Finland arrangerte et ski-VM, var det nettopp finske stjerner som ble avslørt som juksemakere. Dette er også en grunn til at hun mener det er gjort et skikkelig forarbeid foran årets VM.

– Arbeidet med å organisere antidopingarbeidet startet allerede for tre år siden, forteller hun.

Når det handler om testing under konkurransen, så forholder man seg til FIS-reglene. Der heter det at de fire første, pluss to tilfeldige i hver øvelse skal testes.

– I tillegg vil det bli utført uannonserte tester både før og under mesterskapet.

Finsk ansvar

Dopingtestene under mesterskapet skal utføres av Antidoping Finland (FINADA). FIS vil ta seg av testingen før mesterskapet. I tillegg vil de nasjonale antidopingorganisasjonene kunne gjennomføre tester på utøvere fra egen nasjon.

– Fasiliteter, samarbeid og mannskaper har allerede testet og trent på rutinene, sier Sarah Lewis. I tillegg til disse tradisjonelle aktivitetene blir det daglig offentliggjort hvor mange dopingtester som er gjennomført. Det blir bygd en informasjonsstand i publikumsområdene som informerer om dopingspørsmål.

FIS vil også, i samarbeid med FINADA, ha et prosjekt gående under mesterskapet hvor utøverne kan involvere seg. De vil kunne gi sin støtte til en ren sport og stille de spørsmål de måtte ønske til antidopingeksperter.

Russlands rykte

Vi spurte Sarah Lewis om de siste avsløringene om statsdrevet doping i Russland har hatt innflytelse på antidopingarbeidet under VM i Lahti.

– Antidopingprogrammene utvikler seg kontinuerlig i lys av utviklingen og hendelser. Derfor blir både testing i og utenfor konkurranse tilpasset til dette. FIS har samarbeidet med FINADA for å forsikre seg om at arbeidet er helt på linje med WADs internasjonale standarder.