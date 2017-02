Flere til sykehus etter stygge VM-fall

Flere løpere falt stygt i alpin-VM onsdag. Flere av dem havnet på sykehus, en med brukket bein.

Arrangøren meldte at det etter forholdene står bra til med alle, også østerrikske Mirjam Puchner som er operert etter å ha brukket beinet under kvinnenes utfortrening.

VM ble rammet av en stygg skade allerede tirsdag, da Martin Khuber fra Kasakhstan falt under mennenes utfortrening og pådro seg brudd i nakken. Han er operert ved sykehuset i Chur, der man «stabiliserte 2. og 3. nakkevirvel», opplyser arrangøren.

En rekke utøvere forsvant ut av løypa i mennenes super-G-renn onsdag, og noen av dem slo seg kraftig.

Har indre blødninger

Olivier Jenot fra Monaco har fått konstatert indre blødninger etter at han misregnet et hopp, men ingen vitale organer er skadd, opplyser VM-legen Marcus Deplazes.

Jenot ble hentet med helikopter og sendt til sykehus, der tilstanden hans beskrives som stabil.

Max Ullrich fra Kroatia og Adam Zampa fra Slovakia er begge bare kraftig forslått etter sine fall, mens amerikanske Thomas Biesemeyer slo skulderen ut av ledd.

Dobbelt brudd

Av dem som falt onsdag gikk det verst utøver østerrikske Mirjam Puchner. Hun brakk beinet da hun falt under kvinnenes utfortrening. Det ble konstatert brudd i begge beina i leggen, og hun er allerede operert.

– Bruddet var «rent», og alt tyder på at hun vil bli helt bra, opplyste Østerrikes VM-lege Erich Altenburger til ORF. Han sa at Puchner må bli på sykehuset to-tre dager etter operasjonen, og at hun kan håpe å være klar igjen til sesongstart i oktober.

(©NTB)