Frykter tomme tribuner i OL: Norge har solgt under 500 billetter til det som skal være neste års store idrettsfest

9. februar neste år begynner de 17 dager lange lekene som skal være en folkefest i de sørkoreanske løypene og hallene.

Nå ser det ut til at det kan bli alt annet enn et publikumskalas. Billettsalget skal gå temmelig dårlig, under 150 dager til de 23. olympiske vinterlekene begynner i Pyeongchang.

Ifølge Insidethegames, som følger både sommerlige og vinterlige leker tett, er bare 22,7 prosent av alle tilgjengelige billetter revet vekk. Prognosene ville ha det til at Sør-Korea selv skulle stå for 70 prosent av billettene.

Langt opp til målet

Så langt virker det langt opp dit. Vertene har bare kjøpt 4,85 prosent av de solgte billettene. Det skal ifølge Insidethegames ha ført til alvorlig bekymring hos IOC, som mener landet ikke har markedsført lekene godt nok.

Fem måneder før OL begynner, er det lite som tyder på at store norske folkemengder reiser østover.

Denne måneden forespurte Norges idrettsforbund en status på billettsalget, som CoSport distribuerer.

Det tallet var ikke særlig høyt. Bare 476 nordmenn har sikret seg plass til neste års vinterleker i Sør-Korea.

– Kan ikke tenke meg at det er et høyt tall

– Vi har ikke noe forhold til om det tallet er høyt eller ikke, men jeg kan ikke tenke meg at det er stort, for å si det sånn, sier arrangementssjef i Norges idrettsforbund, Elisabeth Seeberg.

Hun tror fortsatt på bedring, men syns ikke man bør bli overrasket om det ikke er veldig mange nordmann som tar den lange turen gjennom Asia.

– Det er vel gjerne slik med OL og andre arrangementer at folk ikke begynner å røre på seg før det nærmer seg, sier Seeberg.

Tror uroen i Nord-Korea kan avgjøre

– Ingen bør bli overrasket hvis det ikke kommer veldig mange nordmenn til et OL som ligger langt borte. Det er dyrt å komme seg dit, og det er ikke så mange innkvarteringsmuligheter rundt de områdene der nordmenn ønsker å være – altså langrenn, hopp og skiskyting, fortsetter hun.

– Kan uroen i Nord-Korea (åtte mil fra Pyeongchang til grensen) ha noe å si?

– Det er det vanskelig å spekulere om. Jeg vil tro det vil få en effekt hvis det fortsatt er uro når det nærmer seg, sier arrangementssjefen.