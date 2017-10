Haver-Løseth full av selvtillit foran sesongstarten: - Jeg føler meg veldig trygg

Tre pallplasser sist sesong gjorde godt. Sunnmørsjenta var stabil i toppen gjennom det meste av sesongen.

Hun har aldri gruet seg mindre til sesongstarten i storslalåm i Sölden enn i år.

– Det ser solid ut. Det begynner å ligne på noe. Jeg føler meg bedre og bedre dag for dag. Jeg har ikke helt funnet toppfarten ennå, men jeg bruker av og til å finne fram den i renn, og det er det jeg håper vil skje her i Sölden nå også. Jeg synes at jeg teknisk sett er i en helt annen klasse enn i fjor, og det er godt å kjenne på, sa Løseth i forbindelse med lagpresentasjonen i Sölden torsdag ettermiddag.

28-åringen sier at slalåmen sitter. Det er i storslalåm det er mest å hente.

– I storslalåm har jeg tatt det steg for steg for å gjøre de endringene som må til på den tekniske siden. Det gjelder å sette fart, og det er det som gjenstår å se om jeg får til.

Gass

Lørdag handler det om å gi gass. Det er den oppgaven hun har fått fra start til mål.

– Hva betyr det å gå inn i en sesong etter alt det gode som du gjorde sist sesong?

– Det betyr at jeg går inn i sesongen med selvtillit. Jeg har følt meg veldig trygg på alt jeg har gjort i høst. Jeg føler meg tryggere på alt jeg gjør, og det er litt deilig. Jeg har ikke begynt å grue meg til Sölden en uke i forkant slik jeg har gjort før. Jeg kjenner meg rolig og avslappet til hele situasjonen. Jeg kjenner at jeg er blitt et år eldre og at jeg har flere resultater i baklomma. Det er betryggende.

OL

– I VM gikk det så som så. Hva betyr det opp mot en OL-sesong med tanke på motivasjon?

– Jeg kommer til å forberede meg likt til hvert eneste renn. Det blir litt det samme om det er OL eller ikke. Det er klart at det er litt andre nerver før et OL, men det får vi ta når det kommer. Vi får satse på at når jeg kommer til februar så har jeg den selvtilliten som trengs. Men før det blir det renn for renn, og det tror jeg er en bra strategi. Jeg tror ikke at det er noe lurt å snakke for mye om OL nå i oktober. Det er lenge til februar.

Haver-Løseth sier at hun håper at toppformen kommer i februar, men det gjør ingenting om den kommer tidligere heller. Det skorter ikke på ambisjoner.

– Normalt sett har vi en ekstremt hektisk periode fra romjula og til midten av januar. Jeg håper inderlig at jeg er i toppform da også. Det man håper aller mest på er at man er i toppform gjennom hele sesongen, men det er ofte vanskelig. Men det er med tanke på det at vi har lagt ned såpass mye arbeid i det som tok meg litt forrige sesong. Det blir viktig å unngå det.

– Hva handlet de svakhetene om?

– Det handler litt om tekniske ting som at jeg lener meg litt innover. Det er smådetaljer som kan avgjøre veldig mange renn i løpet av sesongen. Det kan avgjøre om du er nummer sju eller om du er på pallen.

