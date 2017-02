Her reiser en syk Jansrud hjem fra VM: - Forstøverapparat var aldri aktuelt

Virus og bakterier har herjet med Kjetil Jansrud siden VMs aller første dager. To dager før han så gjerne skulle kjørt storslalåm ble beslutningen tatt. Det er hvile han trenger, og i neste uke venter tre viktige rnn i verdenscupen på hjemmebane i Kvitfjell.

Allerede torsdag skal han på Olympiatoppen i Oslo for å få tatt prøver for å se om man kan finne ut mer om hva som så ut til å plage ham minst like mye ved avreise som ved ankomst VM-byen St. Moritz.

Allerede tidlig i VM spurte vi Jansrud om det ikke kunne vært en idé å blåse rent systemet med et forstøverapparat og en saltvannsoppløsning. Det er jo ikke helt ukjent i Idretts-Norge.

Da forsvant svaret i en ordentig hostekule.

Vi gjentok spørsmålet onsdag.

- Aldri brukt det

– Nei, nå har vi jo ikke det med. Så det er ingen problemstilling.

– Har du noen gang brukt det?

– Nei, aldri. Det er ikke så ofte vi alpinister får de store påvirkningene på lungesystemet.Det jeg nå har dratt på meg - hva det nå enn er - er veldig utypisk.

– Du har ikke fått noen diagnose?

– I den grad en diagnose kan stilles uten å vente på blodprøver og slikt, så vet vi at det har vært en virusinfeksjon og noen bakterier i tillegg. Men for å finne ut hva det virkelig er, kan det være greit å dra hjem og ta de blodprøvene som skal til.

Men det er ikke bare prøver som venter, det gjør også sofaen og senga.

– Jeg kunne jo hvilt her også, men da kunne jeg blitt fristet til å kjøre storslalåmen på fredag. Da ville jeg kanskje stresset opp igjen systemet og gjort meg selv en bjørnetjeneste i forhold til det som kommer i neste uke.

Legen: - Har aldri hatt med

Alpinistenes lege Marc Jacob Strauss svarer slik på spørsmålet om Jansrud kunne vært behandlet med en saltvannsoppløsning i et forstøverapparat?

– Det har aldri vært tema i alpint, og det tror jeg aldri at det heller blir. Det er jo brukt i flere idretter, og jeg vet at det har vært brukt i alpint også. Men for oss på dette laget har det aldri vært et tema, sier Strauss.

– Men fra et medisinsk synspunkt, ville det vært noen vits i å gjøre det?

– Det kan godt hende, men i så fall ville det vært noe vi måtte ha diskutert med ekspertene hjemme. Så ville vi utifra det vurdere om det ville vært aktuelt.

– Men dere har aldri med noe slikt?

– Absolutt ikke. Vi har aldri hatt det når jeg har vært med.

Vanskeligere med utfor

Kjetil Jansrud vant sølv i storslalåm under OL i Vancouver i 2010. Men siste gang han var i topp ti i denne grenen var i 2012.

– Tror du at du hadde tatt den samme beslutningen dersom du skulle kjørt utfor om to dager?

– Oj, det var et veldig vanskelig spørsmål. Jeg håper svaret ville vært ja, for jeg trenger hvile. Men da tror jeg det ville vært en vanskeligere beslutning.

– Planen har alltid vært å kjøre storslalåmen, og jeg er slik at jeg alltid vil kjøre alt. Det er alltid en mulighet for å overraske og ta medalje. Men det står så mye på spill i Kvitfjell at det har vært lett å si at dette er det smarteste å gjøre. Det hadde vært det smarteste om det hadde vært utfor fredag også, men det ville vært vanskelig å akseptere at man kaster bort en åpenbar medaljesjanse. Men hvis jeg hadde visst at jeg ble nummer fire....

– Det er ro du trenger?

– Ja, jeg håper det.

