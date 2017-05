Høydramatiske sluttsekunder da Norge avsluttet VM med tap

Norge 3–4 Hviterussland

Med få minutter igjen å spille så det ut til at Norge kunne avslutte mesterskapet i Paris med en hederlig seier, men svakt backspill på tampen ga bort poengene.

Ilja Sjinkevitsj utlignet etter 54.06 minutter, mens Jevgenij Lisovets ordnet 4-3-seier drøyt tre minutter senere med sin andre scoring for dagen.

– Vi klarer å score tre mål for én gangs skyld, men i dag slipper vi inn fire, og det er ikke bra nok. Vi sløser og tuller bort den ledelsen vi har og slipper til for store sjanser imot oss. Det er synd, sa landslagssjef Petter Thoresen til Eurosport rett etter kampen.

Målrikt

Norges sjanse til å nå kvartfinalen var endelig over med 0-5-tapet for Canada mandag. Dermed ble ikke kampen mot Hviterussland avgjørende for VM-utfallet, men det var ingen unnskylding for å spille dårlig, mente stjerneløperen Patrick Thoresen.

– Vi vet at rankingpoeng er viktig, og det er stor forskjell på en 9.-plass og en 11.-plass. Det burde være motivasjon nok i seg selv, sa mannen som ble kåret til Norges beste spiller av TV-seerne.

Det tok lang tid før den første pucken fant veien til mål i tirsdagens kamp. Først seks minutter ut i annen periode ble det 1-0 til hviterusserne ved Lisovets.

Norge kvitterte ved Daniel Sørvik på et langskudd etter 35.05 minutter, men under tre minutter senere tok hviterusserne ledelsen igjen. Aleksandr Kulakov satte inn 2-1 etter svakt norsk forsvarsspill.

11.-plass

I siste periode åpnet Norge sterkt, og laget fikk et viktig 2-2-mål ved Alexander Reichenberg. Han gjorde en fin jobb på høyrekanten etter at Thoresen snappet pucken, dro seg inn mot mål og satte pucken inn til utligning.

Under tre minutter senere tok Norge ledelsen for første gang i kampen. Jonas Holøs dundret fram som et lokomotiv og styrte inn 3-2 etter fint norsk angrepsspill.

Men ledelsen skulle ikke vare kampen ut. Sjinkevitsj og Lisovets snudde det hele. I sluttsekundene ble det igjen spennende da Norge var små millimetere fra utligning, men dommerteamet valgte å ikke godkjenne scoringen etter å ha sett situasjonen på video. TV-bildene viste at pucken ble stoppet akkurat på streken, med en norsk spiller liggende i motstanderens mål. Dermed ender Norge VM med åtte poeng etter to seirer og fem tap.

Det gir 11.-plass totalt i VM.