Jansrud med ny verdenscupseier: Tangerte norsk alpinlegende

Kjetil Jansrud var suveren i super-G-rennet i italienske Santa Caterina. Han parkerte konkurrentene.

31-åringen har hatt en forrykende start på sesongen og har dominert i fartsdisiplinene. 31-åringen har nå vunnet samtlige tre super-G-renn. Dette er første gang noen vinner de tre første super-G-rennene siden Hermann Maier gjorde det i 1999. Maier greide bragden også i 1997.

– Det kjennes litt voldsomt å bli nevnt i samme ordelag som Hermann Maier, en legende. Jeg tar med meg dette, men det skal nok litt mer til for å bli sammenlignet med ham. Jeg skal være litt ydmyk nå. Det kommer en dag i morgen også, sier Jansrud til NTB.

Tirsdagens verdenscupseier ble hans fjerde totalt for sesongen. Jansrud har vunnet fire av fem fartsrenn.

Totalt har han nå 18 verdenscupseire. Det betyr at Jansrud har like mange verdenscupseire som alpinlegenden Lasse Kjus, som er den tredje mestvinnende nordmannen i verdenscupen.

De to nordmenne på topp i antall verdenscupseire er Aksel Lund Svindal (32) og Kjetil André Aamodt (21).

– Ekstremt

Jansrud gjennomførte et meget godt renn. Spesielt i starten økte han avstanden til konkurrentene. I mål var han hele 65 hundredeler foran Dominik Paris. Hannes Reichelt snek seg senere inn på 2. plass, 60 hundredeler på rad.

– Det Jansrud gjorde i starten, var ekstremt. Han fikk det til å se lett ut, kommenterte NRK-ekspert Bjarne Solbakken.

– Jeg har ikke prestert så bra her tidligere, så det er en liten personlig seier for meg. Det er godt å ha denne godfølelsen med seg videre, og jeg skal klinke til i utforen i morgen. Det beste man kan gjøre er å vinne renn, sier Jansrud.

Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fire. Han er imponert over Jansruds fartsdominans.

– Kjetil er i helt rå form. Det er utrolig morsomt å se ham kjøre, sier Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

– Jeg er kanskje litt overrasket over at Kjetil vinner med seks tideler, men samtidig ikke. Han er i så god form, han får ting til å gå. Jeg vet at jeg kan være der, jeg også. Jeg må kanskje bare tørre litt mer, sier han videre.

Kvitt ryggplager

Med fire verdenscupseire allerede før jul er Jansrud tilbake der han var for to år siden. Den sesongen vant han syv verdenscupseire. Ryggplager bidro imidlertid til at Jansrud ikke greide å følge opp dét forrige sesong.

– Kjetil er nå tilbake der han var for to år siden, da han var outstanding og vant syv renn totalt. Han er på det nivået nå. Forrige sesong slet han med skader, spesielt i ryggen. Nå er han kvitt de plagene, og jeg tror mye av forklaringen ligger der, sa Kjetil André Aamodt til Aftenposten etter Jansruds seier i Val Gardena.

Onsdag kan det bli mer å juble for. Da er det utfor. Torsdag står superkombinasjon på programmet.

Formen til Jansrud lover godt før klassikerne i januar og VM St. Moritz i februar. I VM-sammenheng henger Jansrud fortsatt langt bak de store alpinlegendene. Han har foreløpig bare én sølvmedalje å vise til.

Aksel Lund Svindal står for øvrig over rennene i Santa Caterina. Han bruker romjulen til å hvile kneet.