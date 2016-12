Kjærestens rørende takk etter ulykken: – Alt jeg vil er å se henne smile igjen

Tack så hemskt mycket till alla som stöttar Anna och mig, och hennes familj genom detta❤️ Anna älskar havet och denna bild är från californien för några år sedan. Allt jag vill är att få se hennes leende igen, älskar dig Anna❤️

A photo posted by Victor Öhling Norberg (@victorohlingnorberg) on Dec 23, 2016 at 1:21am PST