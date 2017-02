Kristoffersen klar for VM med helt nytt utstyr: - Vet aldri om det fungerer før du kjører rennet

Mannen - eller gutten - som skal redde Norge er i VM-byen. Til tross for Kjetil Jansruds sølvmedalje i super-G, alpinistene selv hadde høyere målsetninger for årets VM.

– Redde Norges ære, jeg? Jeg føler ikke det slik selv. Jeg har ikke noe å forsvare i mesterskap, sier Rælingens store sønn.

Tja, 22-åringen har jo en bronse fra OL i Sotsji for tre år siden, og i forrige VM (Beaver Creek 2015) var han to hundredeler fra pallen i slalåm. Men det er først og fremst måten han har dominert slalåmdisiplinen de to siste årene som har gjort ham til udiskutabel gullfavoritt på VMs siste dag.

Men det skal vi komme tilbake til.

Helt nytt utstyr

Det siste vi så til Kristoffersen var at han røk tidlig ut av byrennet i Stockholm og kalte hele konkurranseformen en «en vits».

Siden har han ligget sammen med landslagskameratene på treningsleir i Øsetrrike, bare en drøy times kjøretur unna VM-byen i Sveits.

– Hva har du terpet på der?

– Ikke terpet på så mye, men jeg har testet veldig mye storslalåmutstyr. Litt i slalåm også.

– Snakker vi ski, støvler, alt?

– Ja, det gjør vi. Absolutt alt.

– Betyr det at du kommer med en helt ny «setup» til VM?

– Ja, det gjør det faktisk. Skikjøringen min i storslalåm i år har ikke vært god nok. Jeg har kjørt med litt forskjellig utstyr i sesongen, men nå funket det faktisk ganske bra i storslalåm på treningsleiren. Men du vet aldri helt ordentlig om det fungerer før du kjører renn.

Ikke brutal nok

Kristoffersen føler at han ikke er brutal nok i storslalåm. Men det behøver han heller ikke være slik som forhold og bakke er i St. Moritz.

– Uansett er Hirscher og Pinturault alt for langt foran i storslalåm til at jeg normalt skal kunne ta dem. Men resten av oss kjemper om den siste pallplassen.

Men hverken Marcel Hirscher eller Alexis Pinturault har vist storform så langt i VM.

– Jeg var litt overrasket over slalåmen til Hirscher i kombinasjonen. Det har vært litt tyngre for ham. Men han er så sterk i hodet at det tror jeg ikke har noe å si, forteller Kristoffersen.

Ikke yndlingsbakken

I fjor ble verdenscupavslutningen kjørt i årets VM-bakker. Det var en måned senere på året, Henrik Kristoffersen var småsyk, og han var kjempesliten.

– Jeg ble bare nr. 19 i rennet her i fjor, og dette er ikke yndlingsbakken min, slår han fast.

Da snakker han altså om slalåmdelen. Den er kanskje litt for flat for en som virkelig briljerer når det blir bratt og vanskelig.

– Jeg har gort det bra i den flate bakken i Levi også, men den er mer utfordrende enn det folk tror, sier Kristoffersen i det som kan oppfattes som et forsøk på å dempe forventningene.

La oss bare legge til at han også har vunnet i en meget flat Wengen-bakke.

– Ja, jeg kan vinne når det er flatt også, men oddsen på meg er høyere her enn normalt, slår han fast.

Herrene kjører storslalåm fredag og slalåm søndag.

