Kristoffersen på etterskudd før finalen: – Jeg har vært lengre bak før

Den første omgangen pågår fortsatt.

ST.MORITZ/OSLO: Søndag er siste dag i alpin-VM, og høydepunktet for Henrik Kristoffersen: Slalåm. 22-åringen har hele fem verdenscupseiere i disiplinen så langt denne sesongen, og er naturligvis en favoritt foran grenen.

Men Kristoffersen er litt på etterskudd. Han kjørte «bare» sjette raskest ned slalåmløypen i den første omgangen, men har for vane å gi bånn gass i andre omgang. Det er 0.65 sekund frem til Marcel Hirscher som leder, og 0.22 sekund frem til Marco Schwarz på andreplass.

– Det gikk litt treigt på toppen, bra, så litt tregere, så raskt i bunn. Jeg har vært lenger bak før, så... sier en ordknapp Kristoffersen etter løpet.

Mange har ventet at VM-slalåmen kommer til å bli en duell mellom nettopp den østerrikske alpinkongen Hirscher og Kristoffersen. Hirscher sendte et stort varsku da han kjørte inn til en ledelse etter første omgang - og har altså 65 tideler i favør Kristoffersen.

– Det er likevel helt, helt åpent, sier NRK-kommentator Andreas Toft.

Jonathan Nordbotten ble nest beste norske på en 15. plass, deretter fulgte Leif Kristian Haugen på en 19. plass. Sebastian Foss Solevåg kjørte ut.

– Jeg var ikke helt fornøyd, man må gi gass her. Man blir litt overrasket over at det føltes så bra ut, for det er så fine forhold. Tiden går fort. Jeg ble litt overrasket, sier Jonathan Nordbotten til Aftenposten.

– Jeg må gi skikkelig gass, sier Nordbotten om andreomgang.

– Det var ikke et optimalt løp, dette. Men som jeg sa før løpet, så blir dette et rotterace. Små feil betyr mye, sier Leif Kristian Haugen.

For bak Hirscher var det fryktelig jevnt mellom løperne.

Andre omgang starter klokken 13.00.