Første norske sølv på 20 år: - Det har vært en lang reise, men det er ufattelig deilig å få betalt

Det har vært en lang reise for Håvard Lorentzen. I oktober 2015 pådro han seg et voldsomt kutt da han falt på trening og skar opp sin høyre legg med skøyten.

– Jeg tenkte tilbake på den lange reisen det siste året når jeg sto der på pallen. Det er en utrolig deilig følelse å oppnå noen man har drømt om så lenge.

Også NRK-ekspert, Even Wetten, var imponert over det Lorentzen har fått til etter den forferdelige skaden.

– Det var vanvittig. For en skøyteløper han er. Han lå på sykesengen for et år siden, men har hatt en fantastisk reise, sa han til NRK.

Han gikk gjennom to operasjoner og flere måneder på sidelinjen. Lorentzen måtte starte helt på scratch, men har sakte, men sikkert bygget seg opp igjen.

– Formen ble god og så ble den enda bedre. Det har gått på skinner og jeg har holdt meg sykdomsfri. Det har vært en lang reise, men det er ufattelig deilig å få betalt, sier den ferske sølvvinneren.

– Kan ikke beskrive det

Reisen tok han til Calgary. Til sprint-VM på skøyter. Først satt han ny norgesrekord på 500- og 1000 meter lørdag. Det ga han en tredjeplass i sammendraget og åpnet mulighet for medalje. Den tok han.

På favorittdistansen, 1000 meter, gikk han inn på tiden 1.07,38. Norges første medalje i et sprint-VM siden 1997, da Roger Strøm tok sølv i Vikingskipet.

– Det er helt vanvittig stort. Jeg kan ikke beskrive det. Det var så deilig å komme i mål og se at jeg ledet løpet, sier Lorentzen, som hadde palleplass i verdenscupen som sesong mål.

Medaljene ble delt ut til dem med best sammenlagtresultat etter fire løp.

Hyller treneren

Han gir en stor del av æren til treneren sin, Jeremy Wotherspoon.

– Han har kommet inn og gitt meg mye lærdom og motivasjon til å gjøre det så godt som jeg gjør. Så har han bidratt med masse erfaring, sier Lorentzen.

Den canadiske treneren, som står med fire sprint-VM-gull, var strålende fornøyd med sølvmedaljen.

– Jeg er veldig glad for å se Håvard gå så bra. Jeg tror han har lært mye om seg selv og hva han kan gjøre denne helgen, sier Wotherspoon, på telefon fra Calgary.

– Hadde du troen på medalje før VM startet?

– Jeg trodde medalje var mulig, men jeg var usikker på hvilken.

Ser mot toppen

Skøytelegende er imponert over hva Lorentzen har fått til etter comebacket. Han ser ingen grunn for at Fana-løperen ikke skal nå helt til topps.

– Han var veldig nærme denne helgen. Jeg tror han kan klare det i fremtiden. Vi prøver ikke å stabilisere oss nå, men prøver å finne måter som kan gjøre han enda bedre, sier Wotherspoon.

Lorentzen har heller ingen planer om å gi seg nå. Han skal helt til topps.

– Den store drømmen er å en dag ta VM- og OL-gull

Rekordløp

Lorentzen skøytet seg ikke bare inn i historiebøkene søndag. Lørdag klokket han inn til ny norsk rekord på både 500- og 1000 meter.