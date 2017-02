Løseth: - Dette ødelegger ikke slalåmhåpet

Ålesund-jenta lå på en lovende sjetteplass etter første omgang. Da mente hun riktignok at det ble «litt for pent», men det var teknisk stabilt. Medaljesjansen var der, bare 49 hundredeler bak amerikanske Mikeala Shiffrin.

Men den andre omgangen så enda snillere ut, selv om hun ikke ville være helt med på det selv.

– Jeg sa etter den første omgangen at jeg skulle satse alt jeg hadde, og det syntes jeg at jeg klarte. Jeg ble litt låst og klarte ikke å slippe meg ordentlig løs. Det henger sikkert sammen med selvtilliten i storslalåm som har vært en berg-og-dal-bane denne sesongen, forklarte hun etterpå.

– Jeg kjenner at jeg ikke treffer helt på timingen i midtpartiet. Jeg treffer heller ikke det femte- og sjettegiret man trenger her. Men noen ganger er det stang ut. Sånn er det. Dette er bare et renn - selv om det er VM, sa Løseth og understreket at det litt skuffende resultatet ikke kom til å sitte lenge i.

– Det er bare å evaluere og så gå videre. Jeg gleder meg veldig til slalåmen. Jeg har en bedre følelse for lørdag. Det henger sammen med den lettheten jeg har hatt i slalåm hele sesongen. Det har det gjort i alle år. Dette ødelegger ingenting, slo hun fast.

For mange feil for Mowinckel

Også Ragnhild Mowinckel hadde ambisjoner torsdag.

– Det ble ikke min dag, dessverre. Jeg føler at jeg virkelig prøvde, men så ble det altfor mange feil nedover - hele veien. Jeg ble litt sen og kjempende imot i midtpartiet, og da går det sent. Innstillingen var alt eller ingenting, og denne gangen ble det ingenting, forklarte Ragnhild Mowinckel som lå som nummer 18 etter den første omgangen, hadde den 18. beste tiden i andre omgang og ble nummer 18 tilslutt.

Det var ganske langt unna den målsteningen Molde-jenta hadde etter at hun har kjørt flere flotte verdenscuprenn i storslalåm denne sesongen med en fjerdeplass som det beste.

– Det kan hende at jeg ville for mye, at det var litt overspenning. Noen ganger blir det bare slik, sa Mowinckel som resier hjem med en sjetteplass i super-G som sin beste plassering.

20 år gamle Kristin Lysdahl kjørte en lysende førsteomgang og var nummer 12. Men i den andre gjorde hun for mange feil og endte som nummer 23. Kristina Riis-Johannessen ble nummer 31.

Dermed må Norge fortsatt vente på den første VM-medaljen for kvinner siden Hedda Berntsen tok bronse i slalåm i 2001.

