Løseth nekter å tippe eget resultat: - Den tabben gjør jeg ikke lenger

– Gjør Nina de riktige tingene i storslalåm er en pallplass ingen umulighet. I slalåm vet vi at hun er god nok for podiet, sier Gfeller til Aftenposten.

Vi prøvde å få Nina Løseth selv til å sette tall og nummer på sine ambisjoner, men ble greit avvist under pressetreffet på Crystal Hotel.

– Jeg har én oppgave, og det er å kjøre fort på ski. Mitt fokus er mine arbeidsoppgaver.

– Men du har vel en formening om hva det kan holde til?

– Nei, det har jeg ikke. Det blir helt feil fokus for meg. Jeg har gått på resultatersmell før i mesterskap, har synset om både det ene og det andre, og den tabben gjør jeg ikke lenger. Den perioden er jeg ferdig med. Her skal det kjøres, og så får vi se hva det holder til.

Tidlig i sesongen, allerede i november, holdt det til en imponerende andreplass i storslalåmen i verdenscupen i Killington.

Men så klarte hun ikke helt å holde den gode rytmen i den grenen - inntil hun igjen så lyset i forrige uke under precampen på Norefjell.

Fikk en aha-opplevelse

– Jeg fant den da vi fikk litt ro igjen. Noen rolige dager med god trening, og så fikk jeg en aha-opplevelse på treningen der. Da snudde det, forklarte Løseth før vi igjen ba treneren om å fylle ut.

– Vi fant bare ut hvordan hun skulle få litt mer fart ut av hver sving. Hvor i svingen hun skulle trykke litt hardere. Vi kunne se det lett på tidene at det var fremgang. Det var ikke noe som føltes helt normalt før henne, men slik skjer når man endrer ting. Og hun kunne gjenta dette gang på gang på gang. Det var veldig lovende, mente Gfeller som imdlertid hadde noen usikkerhetsmomenter:

– Det er litt annerledes her. Snøen er ikke riktig så hard som på Norefjell, men hvis hun gør alt riktig, så kan hun absolutt komme på podiet i storslalåm også. Det er ikke så lett, for hun er ikke i topp syv i storslalåm. Så slik snøen er her nå, så kan bare et par nummer gjøre en forskjell. De prøvde å ha vann i løypa i dag, men det hjalp ikke. Så det vil nok ikke bli riktig så hardt som vi håpet på.

Stabil slalåmform

Men om formen i storslalåm har vært litt hit og dit i sesongen, så har den vært stabilt god i favorittøvelsen slalåm.

– Den er god. Den føler jeg har vært der hele tiden. Slalåmen går lett, og det har den gjort hele sesongen. Det går mye på selvtillit, og den føler jeg er her nå. Jeg har prøvd å pushe grensene litt for hvert renn, og så fikk jeg betalt for det i Flachau, sa Ålesund-jenta.

I Flachau, som er kvinnenes svar på slalåmherrenes prestisjerenn i Schladming, tok hun en flott andreplass, bare slått av Frida Hansdotter. Og hun henviste verdenscupleder Mikaela Schiffrin til den nederste plassen på pallen.

Bortsett fra da hun kjørte ut i det som en gang var favorittbakken, i Zagreb, har hun ikke vært dårligere enn nummer åtte i slalåm denne sesongen.

Trener Gfeller bruker da heller ikke mye tid på å bekymre seg over slalåmformen hennes.

– Det siste hun gjorde i slalåm var en andreplass, og det var veldig bra. Men det er en måned siden og mye kan skje på en måned. Likevel mener jeg hennes slalåmform akkurat nå er meget god

Bekymring for ryggen

Men den gode formen til tross, hun var sårt savnet i tirsdagens lagkonkurranse der Norge røk ut allerede i den andre runden. Forklaringen er en rygg som kanskje ikke er helt i verdensklasse?

– Den tåler ikke totalbelastningen så godt lenger, og så begynner jeg jo å nærme meg 30 år, sa hun med et bredt smil.

Det var etter parallellslalåmen i Stockholm for drøyt to uker siden at ryggen igjen slo seg vrang. Der ble hun nummer tre, og det var selvsagt en sportslig opptur. Men så gikk det flere dager uten at hun kunne være på ski, og da var i grunnen VM-valget enkelt: lagkonkurransen måtte gå uten Norges beste i den øvelsen.

– Det var bare veldig, veldig stivt. Men de grepene vi tok nå, at jeg sto over lagkonkurransen i dag, gjør forhåpentlig at jeg holder gjennom storslalåm (torsdag) og slalåm (lørdag).

Men det betyr ikke at hun er tapt for alle lagkonkurranser for Norge i fremtiden. I OL om et år går lagkonkurransen helt til slutt, og hun har flere dager på å hente seg inn igjen etter slalåm og storslalåm.

– Jeg håper jo at dette bedrer seg. Det er noe jeg har hatt i tre år. Ryggen er mye bedre nå enn den var i fjor, Og nå håper jeg å ta enda flere grep i sommer når det gjelder å forbygge, slik at den blir enda bedre til neste år, forklarte hun.

Nina Løseth, Ragnhild Mowinckel, Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen kjører storslalåmen torsdag. Nina Løseth og Maren Skjøld stiller i slalåmen lørdag.

