Løseths plan for å gå helt til topps

Søndag kjørte 27-åringen to bunnsolide slalåmomganger og endte på en sterk 5.-plass i slovenske Maribor.

Riktignok hadde Løseth kjørt ut i to renn før gårsdagen, men i det hele tatt har ålesunderen levert stabilt godt i slalåm i hele årets sesong. Fra tidligere har hun to fjerdeplasser, en femteplass og to åttendeplasser i slalåm på samvittigheten i løpet av vinterens sesong.

– Bortsett fra da jeg kjørte ut i Zagreb har slalåmen vært ganske stabil. Så jeg kan ikke klage. Jeg føler det har gått ganske lett, men samtidig er det jo på tide å begynne å pushe litt ekstra nå, sier Løseth etter helgens femteplass.

Hun er ikke i tvil om hva som skal til for at hun tar det siste steget helt til topps i verdenseliten.

– Jeg må tørre å risikere litt mer. Jeg må tråkke mer på gassen. I dag kjørte jeg to solide, sterke omganger. Men det er ingenting ekstraordinært. Jeg møter knapt på et eneste problem. Men for å få den store gevinsten, må jeg risikere mer. Uten å gjøre det er jeg heller ikke på pallen, sier Løseth.

Har blitt litt for defensiv

Hun legger ikke skjul på at det hele nok er en psykisk utfordring. I forkant av gårsdagens femteplass, hadde hun kjørt ut i to renn. Først i slalåmrennet i Zagreb 3. januar. Så i storslalåmrennet lørdag.

– Etter å ha kjørt ut i to renn på rad så merker jeg jo litt at jeg har lyst å komme i mål igjen. Det har vært litt frustrerende den siste tiden, spesielt i storslalåm, sier Løseth.

I den disiplinen har hun ikke helt fått det til i årets sesong. Riktignok imponerte hun med en sterk 2.-plass før jul, men bortsett fra det har det skurret litt.

– Det har gått litt trått i storslalåm. Så etter tirsdagens renn i Østerrike blir jeg igjen i et par dager for å terpe på storslalåm. Jeg tror det handler om å gjøre et par utstyrsjusteringer og om å finne tryggheten igjen, sier Nina Løseth.

Til tirsdagens renn kan Nina Løseth ta med seg en sterk 5.-plass fra søndagen. Slalåm står på programmet.

Løseth håper det skal bidra til at hun slipper seg mer løs.

– Det gir meg mer ro. Nå har jeg nok et resultat i baklomma. Da håper og tror jeg at jeg kan slippe meg mer løs, sier Nina Løseth.