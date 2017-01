Nedtur for Jansrud etter stor feil i Kitzbühel

KITZBÜHEL: Kjetil Jansrud hadde håp om å vinne sitt fjerde løp på rad, men i likhet med mange andre fikk han store problemer i fjerde sving i super-G-løypen i Kitzbühel. Han mistet mange sekunder på problemene, og fortsatte å tape nedover. I mål var han 83 hundredeler bak daværende leder og kjørte seg ut av palldiskusjonen. Til slutt havnet han på niendeplass, 92 hundredeler bak vinneren fra Østerrike.

– Jeg prøvde å gå en tøff linje, og så fikk jeg noen ordentlige slag. Solen blir borte akkurat der, så plutselig bare smalt det i skien, og all fart ble borte. Jeg merket at det var kjørt allerede der. Så klarer jeg å utligne litt nedover, og det er bra, sier Jansrud til Aftenposten etter rennet.

Han sier at underslaget var vanskelig og isete.

– Det er slik Kitzbühel er. Men det er kanskje enda mer urolig. Det er leit å ikke få det til, sier Jansrud til Aftenposten.

– Er det din første feil i super-G i år?

– Ja, jeg har hatt noen småfeil, men det er en den første hvor jeg mistet all fart. Jeg fikk jo ikke luft over hoppet en gang, mens de andre fløy 20 meter. Da merket jeg at dette går ikke, sier Jansrud.

Beste nordmann

Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut som syvendemann, og kjørte sterkt etter at flere av løperne foran fikk problemer. Han ledet ved første mellomtid, men i mål havnet han to ørsmå hundredeler etter lederen Beat Feuz.

– Jeg ble litt tatt på sengen på kanten. Sett bort fra det var det grei kjøring. Det er litt kjipt å bli dyttet ut av pallen. Jeg håper det holder til topp fem, men uansett er det et ganske stort steg fra i fjor, så jeg får ta med meg det, sier Kilde til Aftenposten etter rennet.

Han sier at han fikk et slag rett før en sving, så han fikk et hopp og en skrens.

– Det var ikke helt optimalt, men videre så treffer jeg bra. Men jeg la igjen for mye på toppen, sier Kilde.

Italienske Christof Innerhofer leverte et knallsterkt renn. Han trives på blankis, og i Kitzbühel var det mer enn nok av det. Selv om han holdt på å miste kontrollen på samme punkt som Jansrud, kjørte han knallsterkt resten av løypen.

Men hjemmehåpet Matthias Mayer kjørte enda sterkere, og slo Innerhofer med ni hundredeler. Samtidig skjøv han Kilde ut av pallen. Sveitseren Beat Feuz ble nummer tre, to små hundredeler før Kilde.

Adrian Smiseth Sejerstad startet som siste nordmann, og kjørte veldig sterkt i toppen av bakken. Men rett før andre mellomtid mistet han skien på en iskul, og havnet i nettet. Heldigvis reiste han seg og liret av seg noen saftige gloser på norsk.

Forholdene på himmelen var tilnærmet perfekte. Kaldt og strålende sol. Flere klaget før løpet på mye is i bakken, og flere av utøverne slet til tider i deler av løypa. Flere av de antatt sterke løperne mistet kontrollen flere steder, og kom ned til dårlige tider. Men de fleste holdt seg på beina, bortsett fra canadiske Dustin Cook som havnet ute i nettet.

Kjetil Jansrud har vunnet alle de tre super-G-rennene i år, og fire på rad ville gjøre han historisk. Bare legenden Hermann Maier har gjort det samme før.

Aleksander Aamodt Kilde har en andreplass så langt i sesongen.

Kjetil Jansrud vant utforrennet i 2015, mens Aksel Lund Svindal tok super-G-seieren i fjor.

Norge stilte med tre utøvere i super-G-rennet. Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted.